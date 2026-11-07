Bangladeskie siły bezpieczeństwa uratowały co najmniej 57 osób, w tym uchodźców Rohingja, podczas strzelaniny z domniemanymi handlarzami ludźmi w pobliżu granicy z Mjanmą. Informuje o tym The Hindu International, powołując się na oświadczenie wojska.

Operacja w Teknafie

Według Dyrekcji Międzyresortowych Kontaktów z Mediami sił zbrojnych Bangladeszu operację przeprowadzono na wzgórzach Rongikhali w Teknafie, niedaleko granicy z Mjanmą. Siły bezpieczeństwa otrzymały informację, że uzbrojona grupa 15–16 domniemanych handlarzy ludźmi uprowadziła około 120 uchodźców Rohingja i obywateli Bangladeszu.

Podczas wymiany ognia w nocy 5 listopada ranny został żołnierz Md Titash Sheikh. Kula trafiła go w lewe ramię, po czym 27-letni wojskowy zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

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Uchodźcy w obozach przygranicznych

Bangladesz przyjmuje ponad 1,2 mln uchodźców Rohingja. Większość z nich uciekła z Mjanmy po brutalnej kampanii wojskowej w 2017 roku. Wielu uchodźców mieszka w dużych obozach w pobliżu Cox’s Bazar, niedaleko granicy, gdzie grupy podejrzewane o handel ludźmi czerpią zyski z osób poszukujących pracy lub chcących wyjechać za granicę.

Wydarzenia w Mjanmie z 2017 roku, podczas których palono osiedla Rohingja i zabijano cywilów, są rozpatrywane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ w sprawie o ludobójstwo. Trybunał ma ogłosić decyzję 19 listopada.

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