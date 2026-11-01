W Bannu w Pakistanie dział regulacyjny (TOR) miejskiej administracji tehsilu zgłosił zaginięcie ważnych oficjalnych rejestrów i akt. Jak informuje Dawn, powołując się na skargę administracji złożoną na miejskim komisariacie policji.

Niezamknięte szafy i szuflady

Według administracji, gdy biuro wznowiło pracę w ubiegły poniedziałek, szuflady i szafy w dziale były niezamknięte. W wewnętrznym raporcie starszy asystent działu Rahatullah Shah wskazał, że zniknęły rejestry Mazari Mandi, rejestr D&C, dokumenty magazynu towarowego Mal Mandi oraz rejestry opłat wjazdowych.

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W raporcie podano również, że zniknęły wszystkie książeczki pokwitowań i akta związane z Fazal Qadir Shaheed Park. W dokumencie zaznaczono, że klucze do biura w sobotę i niedzielę znajdowały się u jednego z pracowników.

Zwrócono się do policji

Urzędnik miejski Bannu Fakhrul Islam poprosił policję o zarejestrowanie pierwszego zgłoszenia informacyjnego (FIR) i wszczęcie dochodzenia w celu odnalezienia zaginionych oficjalnych dokumentów.

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