W Niemczech Bayern Monachium po domowym meczu Bundesligi z Kolonią ma obawy dotyczące stanu Harry'ego Kane'a i Michaela Olise'a. Jak podaje Der Spiegel, Olise po meczu poruszał się o kulach.

Kane nie dokończył meczu

Kane przedwcześnie zakończył grę i utykał. W podpisie pod zdjęciem w artykule Kane został nazwany kontuzjowanym. Charakter urazów Kane'a i Olise'a oraz możliwe konsekwencje dla ich udziału w kolejnych meczach nie zostały sprecyzowane.

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Powrót Kompany'ego i Musiali

Powrót głównego trenera Vincenta Kompany'ego i Jamala Musiali miał uczynić domowy mecz Bundesligi z Kolonią świętem dla Bayernu. Zamiast tego, według oceny publikacji, monachijski klub przeżył wieczór rozczarowania. Obawy dotyczące stanu Kane'a i Olise'a stały się jednym z problemów zespołu po meczu.

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