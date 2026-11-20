Bayern zaniepokojony stanem Kane'a i Olise'a po meczu z Kolonią — Der Spiegel
W Niemczech Bayern Monachium po domowym meczu Bundesligi z Kolonią ma obawy dotyczące stanu Harry'ego Kane'a i Michaela Olise'a. Jak podaje Der Spiegel, Olise po meczu poruszał się o kulach.
Kane nie dokończył meczu
Kane przedwcześnie zakończył grę i utykał. W podpisie pod zdjęciem w artykule Kane został nazwany kontuzjowanym. Charakter urazów Kane'a i Olise'a oraz możliwe konsekwencje dla ich udziału w kolejnych meczach nie zostały sprecyzowane.
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Powrót Kompany'ego i Musiali
Powrót głównego trenera Vincenta Kompany'ego i Jamala Musiali miał uczynić domowy mecz Bundesligi z Kolonią świętem dla Bayernu. Zamiast tego, według oceny publikacji, monachijski klub przeżył wieczór rozczarowania. Obawy dotyczące stanu Kane'a i Olise'a stały się jednym z problemów zespołu po meczu.