W Bejrucie w Libanie 40-letni Ziad Tabbara przejmuje rodzinny biznes sprzedaży falafeli, założony przez jego pradziadka Kamela Tabbarę w 1914 roku. Niewielki rodzinny lokal działa w dzielnicy Hamra, a Ziad uczy się receptury i umiejętności przygotowywania potraw od swojego 82-letniego ojca Mohammeda.

Jak podaje Asharq Al-Awsat, Mohammed Tabbara w większości prowadzi biznes od 1950 roku i nadal przyjmuje zamówienia oraz przygotowuje kanapki. Zaczął pracować w lokalu razem z ojcem w wieku sześciu lat. Rodzina zajmuje obecny lokal przy wąskiej ulicy w Hamrze od 1979 roku.

Rodzinny biznes od 1914 roku

Kamel Tabbara otworzył pierwszy lokal w centralnej dzielnicy Bab Idriss, gdy Bejrut nadal należał do Imperium Osmańskiego. Następnie przekazał biznes synowi Ahmadowi, a później zajął się nim Mohammed. Według tego ostatniego rodzinny biznes przetrwał dwie wojny światowe i liczne konflikty zbrojne w Libanie.

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Mohammed Tabbara powiedział, że ma klientów w różnych krajach, którzy przychodzą do lokalu po znajomy smak. Jeden ze stałych gości, 60-letni Jean Matta, pracuje w pobliżu i kupuje falafel u Tabbarów od 1992 roku. Określił potrawę jako chrupiącą, smaczną i czystą.

Receptura oparta na bobie

W lokalu sprzedawane są kanapki za około 3 dolary: smażone kotleciki z mielonego bobu zawija się w libański płaski chleb, dodając marynowanego ogórka, pomidory, pietruszkę, gęste tahini i domową ostrą pastę z czerwonej papryki. Ziad Tabbara, który wcześniej pracował jako księgowy, od sześciu lat jest w pełni zaangażowany w pracę w rodzinnym lokalu.

Do falafeli rodzina używa australijskiego bobu: jest on moczony dzień wcześniej, mielony i mieszany z solą, kolendrą oraz innymi przyprawami. Mohammed Tabbara twierdzi również, że jako pierwszy w Libanie zaczął robić falafel w sezamie i z otworem pośrodku, aby dobrze wysmażał się w środku i pozostawał chrupiący na zewnątrz. Ziad mówi, że zamierza zachować smak, który rodzina przekazywała między pokoleniami.

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