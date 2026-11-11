Byłego deputowanego parlamentu Iraku Ahmada al-Alwaniego znaleziono martwego w mieszkaniu w dzielnicy Tariq al-Dżdide w Bejrucie w Libanie. Jak podaje The National, główny prokurator Libanu wszczął śledztwo w sprawie jego śmierci.

Śledztwo w sprawie śmierci

Ahmad al-Alwani miał 57 lat. Według lokalnych mediów przybył do stolicy Libanu z Erbilu na północy Iraku w czwartek. Po tym, jak jego rodzina straciła z nim kontakt, bliscy powiadomili ambasadę Iraku, a policja odnalazła ciało.

Sprawą zajmuje się Wydział Informacyjny libańskich Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Źródło sądowe powiedziało AFP, że wstępne ustalenia wskazują, iż al-Alwani został uduszony. Według źródła obywatel Libanu został zatrzymany pod zarzutem udziału w śmierci polityka.

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Organy ścigania poszukują również dwóch obywateli Syrii. Jak twierdzi źródło sądowe, po przybyciu al-Alwaniego do Bejrutu przewieźli go oni z lotniska do hotelu. Biuro polityka nazwało jego śmierć zabójstwem i wezwało do przeprowadzenia przejrzystego śledztwa oraz pociągnięcia osób zaangażowanych do odpowiedzialności. Ambasador Iraku w Libanie Mohammed al-Husseini oświadczył, że Bagdad pozostaje w kontakcie z libańskimi służbami bezpieczeństwa w sprawie okoliczności śmierci al-Alwaniego.

Kariera polityczna w Iraku

Ahmad al-Alwani był sunnickim politykiem z Ramadi, stolicy irackiej prowincji Anbar, oraz przedstawicielem plemienia Albu Alwan. W latach 2005–2014 dwukrotnie wybierano go do parlamentu Iraku z Anbaru, a także przewodniczył jego komisji gospodarczej.

Polityk stał się znaczącą postacią protestów w Anbarze w latach 2012–2013 przeciwko rządowi ówczesnego premiera Nuriego al-Malikiego. W grudniu 2013 roku siły bezpieczeństwa przeprowadziły nalot na jego dom, aby go zatrzymać; podczas zbrojnego starcia zginęli brat polityka Ali al-Alwani oraz kilka innych osób. W listopadzie 2014 roku Centralny Sąd Karny Iraku skazał al-Alwaniego na śmierć przez powieszenie, uznając go za winnego umyślnego zabójstwa dwóch żołnierzy podczas nalotu. W ubiegłym roku został zwolniony na mocy irackiej ustawy o amnestii powszechnej.

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