Były deputowany irackiego parlamentu Ahmed al-Alwani został znaleziony martwy w mieszkaniu w dzielnicy Tarik al-Dżadida w Bejrucie, stolicy Libanu. Okoliczności jego śmierci bada wydział informacyjny libańskich Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informuje Anadolu Agency.

Śledztwo w Libanie

Urzędnicy nie poinformowali jeszcze, w jakich okolicznościach zginął al-Alwani, ani nie wskazali możliwych podejrzanych. Według libańskiej Narodowej Agencji Informacyjnej śledztwo prowadzone jest pod bezpośrednim nadzorem prokuratora generalnego, sędziego Ahmada Ramiego al-Hadża.

Ambasador Iraku w Libanie Mohammed Reda al-Husseini powiedział Irackiej Agencji Informacyjnej, że ambasada monitoruje sprawę wraz z libańskimi służbami bezpieczeństwa i oczekuje na wyniki śledztwa. Jak przekazał, do nadzorowania sprawy wyznaczono sędziego.

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Oświadczenie biura al-Alwaniego

Biuro medialne Ahmeda al-Alwaniego w oświadczeniu w serwisie społecznościowym X wezwało irackie władze do koordynacji działań z Libanem w celu przeprowadzenia przejrzystego śledztwa i pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w planowanie lub dokonanie zabójstwa.

Al-Alwani reprezentował w parlamencie prowincję Anbar w zachodnim Iraku i przewodniczył parlamentarnej komisji gospodarczej. Popierał protesty przeciwko rządowi ówczesnego premiera Nuriego al-Malikiego w 2012 i 2013 roku. W grudniu 2013 roku został aresztowany podczas nalotu na jego dom w Ramadi. Po ponad 11 latach więzienia al-Alwani został zwolniony na mocy powszechnej amnestii pod koniec kwietnia 2025 roku.

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