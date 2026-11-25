W Belgii podczas cyberataku wykradziono dane osobowe około 1,2 mln mieszkańców i pracowników 82 gmin we Flandrii. Jak podaje Anadolu Agency, o incydencie poinformował belgijski nadawca publiczny VRT.

Według firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem Secutec oraz specjalistów SOCRadar grupa Ghost Hunters uzyskała dostęp do centralnego serwera dostawcy usług, który przetwarzał dane flamandzkich centrów przetwarzania odpadów.

Jakie dane wykradziono

Wśród wykradzionych informacji znalazły się imiona i nazwiska, adresy, daty urodzenia, płeć, numery rejestru krajowego, dane z dowodów tożsamości oraz numery rachunków bankowych w formacie IBAN. W niektórych gminach skompromitowano również numery rejestracyjne pojazdów.

Incydent dotknął wszystkich pięciu prowincji Flandrii, a największą liczbę skompromitowanych rekordów odnotowano we Flandrii Wschodniej. Dyrektor generalny Secutec Geert Baudewijns nazwał to największym cyberatakiem na flamandzkie gminy, jaki firma wykryła do tej pory.

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Dostęp do serwerów i oferty w darknecie

Napastnik posługujący się pseudonimem BabidiGhost, według ustaleń śledztwa, uzyskał bezpośredni dostęp do folderów z danymi 65 gmin, a informacje o kolejnych 17 zdobył za pośrednictwem stowarzyszenia międzygminnego.

Secutec oświadczył, że część wykradzionych danych była już oferowana na sprzedaż w darknecie. Nie wiadomo jednak, czy doszło do jakichkolwiek transakcji. Śledczy ustalili również, że grupa obrała za cel ponad 50 organizacji w Belgii, Francji i Szwajcarii, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawców usług płatniczych, firmy fintech, platformy hazardowe i giełdy kryptowalut.

Twierdzenie o wykorzystaniu AI

W Secutec twierdzą, że napastnik miał ograniczone umiejętności techniczne, lecz wykorzystywał chiński model sztucznej inteligencji DeepSeek do wykonywania poleceń podczas operacji. Według oceny firmy od 6 do 15 listopada wysłał do modelu ponad 5800 poleceń, z których 41 zostało zablokowanych. Baudewijns wezwał twórców AI do wzmocnienia zabezpieczeń przed instrukcjami, które mogą sprzyjać cyberprzestępczości.

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