W Belgii służby bezpieczeństwa badają trzy pożary w przedsiębiorstwach powiązanych z przemysłem obronnym w rejonie Liège. Minister obrony Theo Francken oświadczył, że z incydentami może być związany ultralewicowy kolektyw nazywający się „Międzynarodową Frakcją Ognia Przeciwko Wojnie”.

Pożary w przedsiębiorstwach

Jak informuje Anadolu Agency, pożary miały miejsce od końca sierpnia do początku listopada. Dotknęły one firmę Belgian Advanced Technology Systems w Sart-Tilman, przedsiębiorstwo mechaniki precyzyjnej Mockel w Blegny oraz firmę motoryzacyjną ReulSport w Dison.

Według lokalnych mediów wszystkie trzy firmy dostarczają produkty dla sektora obronnego. Mockel i ReulSport mają również rzekomo produkować komponenty dla belgijskiego producenta uzbrojenia FN Herstal.

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Weryfikacja wersji o celowym podpaleniu

Najpoważniejszy pożar wybuchł na początku września w przedsiębiorstwie Belgian Advanced Technology Systems. Śledczy znaleźli tam trzy odrębne ogniska pożaru, a prokuratura podejrzewa celowe podpalenie. Firma rozwija między innymi systemy radarowe oraz sprzęt do wykrywania i neutralizowania dronów.

Francken napisał w serwisie społecznościowym X, że wspomniany kolektyw przyznał się do odpowiedzialności za incydenty na swojej stronie internetowej. Według niego wszystkie poszkodowane przedsiębiorstwa są bezpośrednio powiązane z belgijskim ministerstwem obrony. Belgijska Służba Bezpieczeństwa Państwa oraz wywiad wojskowy ADIV sprawdzają, czy grupa ta rzeczywiście odpowiada za trzy pożary.

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