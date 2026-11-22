W Belgii w poniedziałek odwołana zostanie większość lotów na lotniskach Bruksela i Bruksela-Charleroi z powodu udziału kontrolerów ruchu lotniczego w ogólnokrajowym strajku przeciwko rządowym środkom oszczędnościowym. Informuje o tym Politico.

Ograniczenia przez 14 godzin

Belgijski dostawca służb żeglugi powietrznej Skeyes oświadczył, że nie będzie w stanie zapewnić zwykłego poziomu usług od 7:00 do 21:00 czasu lokalnego. W rezultacie komercyjne loty na głównych lotniskach kraju faktycznie nie będą wykonywane przez większą część dnia.

Lotnisko w Brukseli potwierdziło odwołanie większości lotów odlatujących i przylatujących. Na lotnisku Bruksela-Charleroi poinformowano, że przez 14 godzin żaden samolot nie będzie mógł ani wystartować, ani wylądować.

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Reakcja lotniska Charleroi

Kierownictwo lotniska Charleroi skrytykowało Skeyes za krótkie uprzedzenie o ograniczeniach. Według administracji została ona poinformowana o zakłóceniach z mniej niż 36-godzinnym wyprzedzeniem, choć lotnisko przygotowywało się do normalnej pracy.

Lotnisko zaznaczyło, że strajk dotknie tysiące podróżnych i około 3400 pracowników Charleroi, oraz wezwało belgijskie władze do opracowania skoordynowanego planu zapobiegania powtarzającym się zakłóceniom. Protest zorganizowały główne związki zawodowe Belgii przeciwko cięciom wydatków i reformom gospodarczym rządu premiera Barta De Wevera. W Brukseli również spodziewane są zakłócenia w funkcjonowaniu transportu publicznego.

Pasażerom doradzono, aby przed podróżą na lotniska sprawdzili status swoich lotów u przewoźników lotniczych.

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