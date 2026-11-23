W Belgii w poniedziałek, 23 listopada, odwołano wszystkie loty odlotowe z lotnisk w kraju, a funkcjonowanie transportu publicznego zostało znacznie ograniczone z powodu ogólnokrajowej demonstracji związków zawodowych w Brukseli. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na belgijskiego nadawcę publicznego RTBF.

Protest przeciwko środkom oszczędnościowym

Akcję zorganizowały chrześcijański związek zawodowy CSC (ACV), socjalistyczny FGTB (ABVV) oraz liberalna Synova. Wezwały one do szerokiej mobilizacji obywatelskiej pracowników, studentów, emerytów, organizacji społecznych i innych mieszkańców kraju.

Związki zawodowe sprzeciwiają się polityce koalicji federalnej, nazywanej „Arizona”, w szczególności środkom surowej oszczędności. Ich zdaniem decyzje te mogą podnieść koszty życia i osłabić prawa pracowników. Uczestnicy wyrażają również zaniepokojenie rosnącymi kosztami mieszkania, energii, paliwa, żywności i transportu publicznego, a także ryzykiem utraty miejsc pracy w związku z restrukturyzacją firm i bankructwami.

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Demonstranci zgromadzili się w pobliżu dworca kolejowego Bruksela-Północ, gdzie zaplanowano przemówienia. Następnie marsz miał przejść wewnętrzną obwodnicą miasta do dworca Bruksela-Południe. Akcja odbywa się w czasie wznowienia negocjacji dotyczących budżetu federalnego; premier Bart De Wever miał również spotkać się z królem Filipem.

Ograniczenia w transporcie

W Brukseli działały tylko dwie z czterech linii metra — 1 i 5 — poinformował operator STIB/MIVB. We Flandrii, według spółki De Lijn, na trasy wyjechało około 60% autobusów i tramwajów. Największe zakłócenia odnotowano w prowincjach Antwerpia i Brabancja Flamandzka, gdzie wstrzymano niemal połowę kursów autobusów i tramwajów.

W Walonii operator LETEC również poinformował o znacznych ograniczeniach: w jego sieci odwołano niemal połowę zaplanowanych kursów. Poprzednia ogólnokrajowa demonstracja, zorganizowana przez CSC i FGTB 9 października, zgromadziła od 30 tys. do 50 tys. uczestników.

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