Belgijski rząd federalny zatwierdził projekt ustawy, który pozwoli odmawiać zakwaterowania w ośrodkach recepcyjnych osobom ubiegającym się o azyl, jeśli za rozpatrzenie ich wniosków o ochronę międzynarodową odpowiada inne państwo UE. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Wnioskodawcy objęci zasadami dublińskimi

Inicjatywa będzie dotyczyć osób, które najpierw złożyły wniosek o ochronę międzynarodową w innym kraju UE, a następnie wystąpiły o nią w Belgii. Ministrowie federalni zatwierdzili projekt w weekend w ramach wdrażania do belgijskiego prawa zaktualizowanej unijnej dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania.

Ministra ds. azylu i migracji Anneleen Van Bossuyt oświadczyła, że rząd zamierza położyć kres tak zwanemu poszukiwaniu korzystniejszego kraju do uzyskania azylu. Jak powiedziała, około 38% wniosków o ochronę międzynarodową w Belgii podlega zasadom dublińskim, które określają państwo UE odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku.

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Przeniesienie do odpowiedzialnego kraju

Po ustaleniu, że za rozpatrzenie wniosku odpowiada inne państwo UE, Belgia ułatwia przeniesienie wnioskodawcy za pośrednictwem wyspecjalizowanych ośrodków powrotowych, w tym ośrodka w Zaventem.

Thomas Willekens, doradca flamandzkiej organizacji ochrony uchodźców Vluchtelingenwerk Vlaanderen, zaznaczył, że osoby ubiegające się o azyl często przemieszczają się między krajami, aby połączyć się z rodziną lub dołączyć do już ukształtowanych społeczności. Zwrócił też uwagę na różnice w warunkach przyjmowania i wskaźnikach przyznawania azylu w krajach UE. Według niego zasady dublińskie pozwalają państwom przejąć odpowiedzialność za wnioski z powodów humanitarnych, a głównym czynnikiem wzrostu liczby wniosków pozostają konflikty za granicą.

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