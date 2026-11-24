We Flandrii ministerka mediów Cieltje Van Achter wezwała firmę Meta do usunięcia setek fałszywych stron na Facebooku, które według źródła są powiązane z siecią skierowaną do odbiorców w Belgii i Niderlandach.

Żądanie wobec Meta

Van Achter poinformowała, że zwróciła się do Meta z żądaniem usunięcia kont i stron, za pośrednictwem których rozpowszechniano sfabrykowane treści. Jak podkreśliła, masowe rozpowszechnianie fałszu dla zysku podważa zaufanie do informacji w internecie i szkodzi społeczeństwu.

Ministerka zaznaczyła, że Meta, do której należą Facebook, Instagram i WhatsApp, dysponuje zasobami i technologiami, aby powstrzymać takie praktyki. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

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Weryfikacja zgodnie z przepisami UE

Van Achter poprosiła także Flamandzki Organ Regulacji Mediów o rozpatrzenie sprawy zgodnie z unijnym aktem o usługach cyfrowych oraz przekazanie wniosków Komisji Europejskiej. Wezwała do skoordynowanej europejskiej odpowiedzi na transgraniczną operację dezinformacyjną.

Według śledztwa belgijskiego nadawcy publicznego VRT sieć ma około 750 stron na Facebooku i w ciągu ostatnich dwóch lat opublikowała niemal milion wpisów. Wśród treści były zmyślone informacje o śmierci celebrytów i flamandzkich osób publicznych, a także wprowadzające w błąd materiały tworzone i tłumaczone przy użyciu sztucznej inteligencji.

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