2 listopada w Berlinie w Niemczech rozpoczęły się formalne rozmowy koalicyjne między lewicową partią Die Linke, socjaldemokratami i Zielonymi. Poprzedziły je spory wokół wypowiedzi poszczególnych działaczy i aktywistów związanych z Die Linke na temat Izraela, a także doniesień o kontaktach aktywistów partyjnych. Poinformował o tym Jerusalem Post.

W wyborach do parlamentu Berlina 20 września Die Linke zajęła pierwsze miejsce, zdobywając 25,7% głosów i 45 ze 153 mandatów. Łącznie trzej potencjalni partnerzy koalicyjni mają 91 miejsc i liczą na zakończenie negocjacji w sprawie porozumienia na początku stycznia.

Warunki wznowienia dialogu

W październiku wstępne konsultacje między Die Linke, Zielonymi i socjaldemokratami zostały zawieszone. Wznowiono je po uzgodnieniu dokumentu przewidującego walkę z antysemityzmem i uznanie prawa Izraela do istnienia.

Według doniesień niemieckich mediów socjaldemokraci i Zieloni postawili wykluczenie nowo wybranej deputowanej Die Linke Vanessy Emde z frakcji parlamentarnej jako jeden z warunków utworzenia koalicji. Emde, która reprezentuje dzielnicę Neukölln, twierdziła, że prawo do istnienia mają ludzie, a nie państwa. Podpisała partyjną deklarację o uznaniu prawa Izraela do istnienia, jednak później oświadczyła, że nie wycofuje się ze swoich słów. Kierownictwo partii zażądało od niej zrzeczenia się mandatu, ale odmówiła.

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Spory wokół partii

W sierpniu podczas oficjalnego wydarzenia wyborczego Die Linke w Neukölln raper Dahabflex wykonał utwór zawierający hasła przeciwko Siłom Obronnym Izraela oraz wezwanie do intifady. Kierownictwo partii zdystansowało się od tych wypowiedzi.

Wobec aktywistki Hanny Bruns złożono również wniosek o wykluczenie z partii po jej wypowiedziach podczas demonstracji i odmowie zdystansowania się od ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Bruns odrzuca oskarżenia i wyjaśnia swoje stanowisko poparciem dla jednego państwa dla Izraelczyków i Palestyńczyków.

Osobno Die Linke potępiła wiadomości z wewnętrznej korespondencji swojego ruchu młodzieżowego, które w czerwcu opublikował bawarski nadawca publiczny BR. W korespondencji znalazły się między innymi hasło życzące Izraelowi śmierci oraz porównanie Izraela do nazistowskich Niemiec. Podczas rozmów koalicyjnych strony muszą także uzgodnić kwestie mieszkalnictwa, budżetu i bezpieczeństwa wewnętrznego.

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