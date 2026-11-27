W Berlinie rozpoczął się proces 57-letniej bizneswoman Ilony W., która ma obywatelstwo Niemiec i Ukrainy. Jest ona oskarżona o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej — państwa agresora. Jak podaje Deutsche Welle, kobietę aresztowano 21 stycznia i od tego czasu przebywa w areszcie.

Rozprawę odroczono ze względu na stan zdrowia

Rozpoczęcie posiedzenia rano odroczono z powodu pogorszenia samopoczucia oskarżonej: potrzebowała ona pomocy medycznej. Później Ilonę W. przywieziono na salę sądową na wózku inwalidzkim i w ciemnych okularach. Jej adwokaci poinformowali również, że nie będzie ona potwierdzać swoich danych osobowych.

W ciągu dnia obrona wielokrotnie informowała o nudnościach u oskarżonej. Na salę wniesiono wiadro, obecny był także lekarz. Oczekuje się, że proces potrwa do maja 2027 roku.

Wersja prokuratury

Według prokuratury Ilona W. kontaktowała się z obecnymi i byłymi urzędnikami niemieckiego Ministerstwa Obrony, aby uzyskiwać informacje o lokalizacji obiektów przemysłu obronnego, testach dronów i planowanych dostawach dronów do Ukrainy.

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Prokuratorzy twierdzą, że co najmniej od listopada 2023 roku utrzymywała kontakt z mężczyzną, którego śledczy uważają za jej domniemanego kuratora oraz pracownika rosyjskiego wywiadu przy Ambasadzie Rosji w Berlinie. Według śledztwa pomagała temu kontaktowi uczestniczyć pod fałszywym nazwiskiem w wydarzeniach politycznych w Berlinie w celu nawiązania kontaktów, a także zbierała informacje referencyjne o uczestnikach wydarzeń politycznych wysokiego szczebla.

Konsekwencje dyplomatyczne

Aresztowanie kobiety wywołało spór dyplomatyczny między Berlinem a Moskwą. Niemcy wezwały rosyjskiego ambasadora i wydaliły zastępcę attaché wojskowego ambasady Andrieja Majerowa.

Ambasador Rosji w Berlinie Siergiej Nieczajew odrzucił oskarżenia i oświadczył, że rosyjska ambasada nie ma związku z oskarżoną. Przed aresztowaniem Ilona W. przez lata stała na czele organizacji opowiadającej się za współpracą międzynarodową, w tym w relacjach Niemiec, Rosji i Ukrainy, a także kierowała małą agencją marketingową.

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