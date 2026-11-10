We wtorek w Berlinie w Niemczech rozpoczyna się proces karny przeciwko Patricii Schlesinger, byłej dyrektorce generalnej publicznego nadawcy Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Wraz z nią przed Sądem Krajowym w Berlinie staną dwaj byli dyrektorzy rbb oraz były przewodniczący rady administracyjnej nadawcy. Berlińska Prokuratura Generalna oskarża ich o nadużycie zaufania na szkodę rbb, informuje Tagesschau.

System wypłat

Według oskarżenia, między styczniem 2018 roku a lipcem 2022 roku czworo oskarżonych na różne sposoby wyrządziło nadawcy szkody finansowe. Główna część zarzutów dotyczy systemu zmiennego wynagrodzenia dla ówczesnego kierownictwa rbb. Prokuratura uważa, że wprowadzono go z pominięciem funkcji kontrolnych i nadzorczych rady administracyjnej oraz bez należytej zgody tego organu.

Zgodnie z aktem oskarżenia kierownictwu wypłacono ponad 900 tys. euro zmiennej części wynagrodzenia. Schlesinger otrzymała, według ustaleń śledztwa, 223 722 euro, była dyrektorka ds. prawnych — 151 546 euro, a były dyrektor administracyjny — 170 169 euro. Śledztwo kwestionuje również miesięczny dodatek w wysokości 1 700 euro związany z przewodnictwem w ARD dla członków kierownictwa i innych menedżerów.

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Szkody i stanowisko obrony

Prokuratura Generalna szacuje straty finansowe rbb na ponad 1,7 mln euro. Według oskarżenia wprowadzone dla byłego pracownika postanowienie o wcześniejszym przejściu na emeryturę mogło spowodować szkody w wysokości co najmniej 662 605 euro. Schlesinger zarzuca się także rozliczanie wydatków na kolacje w jej prywatnym mieszkaniu z przedstawicielami berlińskiej polityki, kultury i biznesu: określała je jako służbowe, podczas gdy prokuratura uważa te spotkania za prywatne uroczystości.

Schlesinger zarzuca się 26 czynów, byłemu przewodniczącemu rady administracyjnej — 13, byłej dyrektorce ds. prawnych — sześć, a byłemu dyrektorowi administracyjnemu — pięć. W siedmiu przypadkach prokuratura wskazuje na szczególną wagę czynów ze względu na wyjątkowo wysokie szkody lub działanie dla własnej korzyści.

Adwokat Schlesinger oświadczył, że podejmowała ona decyzje wyłącznie w interesie rbb, a obrona odeprze wszystkie zarzuty. Przedstawicielka byłego przewodniczącego rady administracyjnej również odrzuciła zarzuty prokuratury. Na rozpatrzenie sprawy zaplanowano 56 dni rozpraw — orientacyjnie do końca czerwca 2027 roku. Wszyscy oskarżeni są objęci domniemaniem niewinności.

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