W najbardziej zaniedbanych rejonach Anglii ryzyko śmierci przed ukończeniem 75 lat jest 2,3 razy wyższe niż w rejonach najmniej zaniedbanych. Do takich wniosków doszła Health Foundation, która przeanalizowała dane ze spisu ludności z 2021 roku oraz informacje o zgonach od marca 2021 roku do grudnia 2023 roku, informuje The Guardian.

W badaniu za przedwczesną śmiertelność uznano zgon osoby dorosłej przed jej 75. urodzinami. W najbardziej zaniedbanych rejonach wskaźnik wyniósł 815 przedwczesnych zgonów na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy w rejonach najmniej zaniedbanych — 353 na 100 tys. Analiza wskazuje, że 2,3 razy wyższe ryzyko wczesnej śmierci odnotowano zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Edukacja i zatrudnienie

Wśród kobiet bez kwalifikacji poziom przedwczesnej śmiertelności był 2,5 razy wyższy niż wśród kobiet z dyplomem lub wyższym wykształceniem. Wśród mężczyzn, którzy przez długi czas nie mieli pracy lub nigdy nie pracowali, wskaźnik był 3,5 razy wyższy niż wśród pracowników na wyższych stanowiskach kierowniczych, administracyjnych i specjalistycznych.

Główna analityczka danych Health Foundation Freya Tracy oświadczyła, że miejsce zamieszkania, dostępne możliwości i okoliczności urodzenia nie powinny determinować ryzyka wczesnej śmierci. Wezwała do międzyresortowego podejścia w celu zmniejszenia nierówności w edukacji, zatrudnieniu i lokalnych warunkach gospodarczych, a także do wsparcia lokalnych społeczności w zapobieganiu problemom zdrowotnym.

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Różnice regionalne i etniczne

Największe różnice regionalne badacze stwierdzili w północno-wschodniej i północno-zachodniej Anglii, a także w regionie Yorkshire i Humber. Najmniejsze były w Londynie. W szczególności wśród kobiet, które nigdy nie pracowały lub były bezrobotne przez długi czas, w północno-zachodniej Anglii odnotowano 796 przedwczesnych zgonów na 100 tys. mieszkańców — o 72% więcej niż w Londynie, gdzie wskaźnik wyniósł 462.

Najwyższy poziom przedwczesnej śmiertelności wśród mężczyzn odnotowano w grupie Black Caribbean — 573 przypadki na 100 tys. mieszkańców. Następni byli biali Brytyjczycy — 537 przypadków, a najniższy wskaźnik mieli chińscy mężczyźni — 284. Wśród kobiet najwyższe wskaźniki miały białe Brytyjki oraz kobiety z grupy Black Caribbean — odpowiednio 370 i 367, podczas gdy wśród Chinek wskaźnik wyniósł 181 na 100 tys.

Dyrektor Race Equality Foundation Jabeer Butt zaznaczył, że niższa przedwczesna śmiertelność w niektórych grupach etnicznych nie oznacza lepszego stanu zdrowia ani nieistotności rasizmu. Jego zdaniem, aby zrozumieć nierówności, należy uwzględnić wzajemne oddziaływanie migracji, ubóstwa, zatrudnienia, warunków mieszkaniowych i dyskryminacji.

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