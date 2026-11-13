Biały Dom rozważa możliwość odwołania ze stanowiska sekretarza handlu Howarda Lutnicka. Informuje o tym NDTV World, powołując się na dwie osoby zaznajomione z sytuacją. Dyskusje odbywają się w związku z krytyką administracji dotyczącą nadzoru nad eksportem zaawansowanych chipów Nvidia do Chin.

Biały Dom i Departament Handlu USA nie odpowiedziały na prośby o komentarz dotyczący przyszłości Lutnicka. Wcześniej tego samego dnia przedstawiciel Białego Domu oświadczył jednak, że prezydent Donald Trump ma pełne zaufanie do sekretarza i jego zdolności do wykonywania obowiązków służbowych.

Krytyka kontroli eksportu

Coraz więcej ustawodawców krytykuje Lutnicka, ponieważ administracja nie wpisała dziesiątek chińskich firm na kluczową amerykańską handlową czarną listę. Pojawiły się także pytania o właściwy nadzór nad dostawami chipów Nvidia do Chin.

Jak informował Reuters, w czerwcu administracja Trumpa powstrzymała się od wpisania na listę chińskiego startupu AI DeepSeek, producenta chipów pamięci CXMT oraz ponad 100 innych firm, które władze uznawały za stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. USA nie dodały nowych firm do tego wykazu od października 2025 roku, co jest najdłuższą przerwą między aktualizacjami listy od ponad dekady.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Demokratyczna senator Elizabeth Warren stwierdziła, że Lutnick i zastępca sekretarza handlu Jeffrey Kessler muszą wyjaśnić, dlaczego nie zamknęli luk w kontroli eksportu.

Zapytania Kongresu dotyczące Nvidii

Warren i demokratyczny senator Chris Coons zwrócili się do Lutnicka, sekretarza stanu Marco Rubio oraz szefa personelu Białego Domu Stephena Millera z apelem o zachowanie wszystkich dokumentów dotyczących eksportu zaawansowanych chipów Nvidia do Chin i związanych z tym zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.

Demokratyczny senator Ron Wyden i demokratyczny kongresmen Richard Neal również poinformowali, że sprawdzają zatwierdzenie przez administrację sprzedaży zaawansowanych chipów Nvidia chińskim firmom. Według nich firmy te mają niepokojące powiązania z chińskim rządem, wojskiem i objętymi sankcjami podmiotami. Ustawodawcy zakwestionowali także decyzję administracji o zezwoleniu Nvidii na sprzedaż chipów H200 do Chin w grudniu 2025 roku.

Uwaga skupiona na Lutnicku nasiliła się po rezygnacji Jensena Huanga ze stanowiska dyrektora generalnego Nvidii. Według NDTV World ogłosił ją po doniesieniach o jego osobistej relacji z Alice Huang, szefową singapurskiej firmy Megaspeed, którą władze USA podejrzewają o szpiegostwo na rzecz Pekinu. W oświadczeniu Nvidii dotyczącym rezygnacji Huanga nie skomentowano jego działań.

Czytaj nas na