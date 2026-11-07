W bułgarskiej Warnie podczas usuwania szczątków na pokładzie statku, który wcześniej został trafiony przez drona w pobliżu rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego, znaleziono poważnie uszkodzone ludzkie szczątki. Prokuratura w Warnie zarządziła badania DNA w celu identyfikacji ofiar, informuje NDTV World.

Statek jest naprawiany w Warnie

Prokuratura nie podała nazwy statku, zaznaczyła jednak, że pływał on pod banderą San Marino. Te cechy odpowiadają chemikaliowcowi Wine Trader, który 15 października został trafiony około 24 kilometry na południowy wschód od rumuńskiego miasta Sulina, w pobliżu ujścia Dunaju.

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Według źródła AFP w bułgarskich organach ścigania stan szczątków nie pozwala wiarygodnie ustalić liczby ofiar. Rozmówca agencji przypuszcza, że są to najprawdopodobniej szczątki sześciu osób.

Siedmiu członków załogi zaginęło

Po ataku na Wine Trader siedmiu z 12 członków załogi uznano za zaginionych, a kolejnych pięciu uratowano. Od początku października drony zaatakowały co najmniej dziewięć statków handlowych w pobliżu czarnomorskich wybrzeży Rumunii i Bułgarii. W wyniku tych ataków 34 osoby zginęły lub zaginęły.

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