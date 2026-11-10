10 listopada we wschodniej Bułgarii doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dziesiątek pojazdów na autostradzie A1, która łączy stolicę Sofię z Burgas. Według premiera Rumena Radewa zginęło 11 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że 50 poszkodowanych trafiło do szpitali.

Wypadek na autostradzie w pobliżu Jambołu

Do wypadku doszło na pokrytym mgłą odcinku autostrady w pobliżu Jambołu. Na miejsce przybyli policjanci, strażacy i zespoły pogotowia ratunkowego. Nagrania lokalnych mediów pokazały samochody osobowe i ciężarówki, które zderzyły się na sześciu pasach drogi: część pojazdów była zgnieciona, przewrócona lub znalazła się na poboczu.

Jak informuje Asharq Al-Awsat, sekretarz generalny MSW Lubomir Nikołow powiedział, że prawdopodobną przyczyną wypadku była mgła. Według niego zderzenie rozpoczęło się po kolizji autobusu i ciężarówki na pasach w kierunku Burgas.

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Operacja ratunkowa trwa

Główny inspektor regionalnej dyrekcji MSW w Jambole Todor Miszynew powiedział stacji Nova TV, że niektóre osoby pozostawały uwięzione w pojazdach. Zaznaczył, że priorytetem jest operacja ratunkowa, a czynności procesowe i śledcze zostaną przeprowadzone po jej zakończeniu.

Radew nazwał wydarzenie tragedią, poinformował o zaangażowaniu samolotów do ewakuacji rannych i zapowiedział, że zamierza odwiedzić miejsce wypadku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przebywała z wizytą w Bułgarii, powiedziała, że skróci podróż, wyraziła najgłębsze współczucie i zapowiedziała zamiar oddania hołdu ratownikom.

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