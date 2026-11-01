Boliwia ogłosiła stan wyjątkowy z powodu El Niño — Channel NewsAsia

Prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił w kraju stan wyjątkowy z powodu skutków zjawiska pogodowego El Niño. Władze wiążą z nim jednoczesne susze i powodzie. Decyzja ma uwolnić zasoby na reagowanie na skutki klęsk żywiołowych oraz przewiduje skierowanie dodatkowych ekip ratowniczych do najbardziej dotkniętych obszarów, poinformowała Channel NewsAsia.

Susza w sześciu departamentach

Według raportu rządowego susza dotknęła 78 tys. rodzin w sześciu z dziewięciu departamentów Boliwii. Doprowadziła również do utraty ponad 75 tys. sztuk bydła.

W wystąpieniu do narodu Paz oświadczył, że zjawisko będzie miało bardzo poważne skutki w postaci susz i powodzi, dlatego konieczna jest współpraca wszystkich instytucji.

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Wpływ El Niño

El Niño powoduje wzrost temperatury powierzchni wody w środkowej i wschodniej części równikowego Oceanu Spokojnego. Zmienia to układy wiatrów, ciśnienie atmosferyczne i opady w różnych częściach świata.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła w tym tygodniu, że obecne El Niño może osiągnąć bezprecedensową siłę i wyrządzić znaczne szkody w Ameryce Łacińskiej, Afryce Wschodniej i Południowej, Azji oraz krajach regionu Pacyfiku.

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