W Boliwii zatrzymano Aldo Quesadę, byłego przewodniczącego sądu departamentu Santa Cruz. Prokurator Marcelo Inchausti poinformował, że Quesada został zatrzymany w swoim domu w mieście Santa Cruz na wschodzie kraju pod zarzutem handlu narkotykami i udziału w organizacji przestępczej, pisze Al Jazeera.

Amerykańskie ograniczenia wizowe

W ubiegłym miesiącu Quesada ustąpił ze stanowiska przewodniczącego sądu departamentu Santa Cruz po wpisaniu go na amerykańską listę osób objętych ograniczeniami wizowymi z powodu domniemanych powiązań z handlem narkotykami.

W ramach tej polityki Stany Zjednoczone cofnęły również wizy urzędnikom z Kolumbii, Ekwadoru i Peru. We wrześniu administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wprowadziła ograniczenia wizowe wobec 12 obywateli Boliwii i członków ich rodzin, informował Departament Stanu USA.

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Zatrzymania przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości

Quesada jest jednym z kilku wysokich rangą przedstawicieli boliwijskiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymanych od września pod zarzutem powiązań z kartelami narkotykowymi. Wśród nich jest były prokurator generalny Roger Mariaca, który został zatrzymany 30 września pod zarzutem prania pieniędzy i handlu narkotykami. Policja znalazła w jego domu pakiety gotówki.

Prezydent Boliwii Rodrigo Paz objął urząd 8 listopada 2025 roku, kończąc niemal 20-letnie rządy Ruchu na rzecz Socjalizmu. Dąży on do wzmocnienia więzi ze Stanami Zjednoczonymi i przyłączył kraj do inicjatywy prezydenta Trumpa „Tarcza Ameryk” — wspieranego przez USA sojuszu bezpieczeństwa dla państw obu Ameryk.

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