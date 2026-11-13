Naukowcy z Uniwersytetu Browna opracowali sposób wytwarzania ultracienkich warstw ferrytu bizmutu, które nie tracą właściwości ferroelektrycznych i magnetycznych. Może to przybliżyć wykorzystanie multiferroików w komponentach pamięci i logicznych chipów komputerowych o niższym zużyciu energii, w tym do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, informuje ScienceDaily.

Multiferroiki łączą właściwości elektryczne i magnetyczne. Niewielkie napięcie może zmieniać ich polaryzację elektryczną, co potencjalnie umożliwia zapisywanie informacji binarnej przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Ponieważ właściwości magnetyczne materiału są powiązane z polaryzacją, dane można również odczytywać magnetycznie.

Jak pokonano efekt martwej warstwy

Główną przeszkodą w zastosowaniu takich materiałów w chipach był tak zwany efekt martwej warstwy. Przy znacznym zmniejszeniu grubości multiferroików ich struktura atomowa ulegała zniekształceniu, a wewnętrzne pola elektryczne zakłócały polaryzację. W rezultacie materiał tracił właściwości ferroelektryczne i magnetyczne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zespół naniósł ferryt bizmutu na podłoże ze skandatu dysprozu. Niedopasowanie między strukturami krystalicznymi materiałów powoduje ściskanie, które pomaga zachować wymaganą strukturę atomową warstwy. Dodatkowa warstwa metalu przeciwdziała niepożądanym polom elektrycznym. Dzięki temu warstwa zachowywała właściwości nawet przy grubości kilku angstremów.

Altermagnetyzm w ultracienkiej warstwie

Podczas badania naukowcy wykryli również w materiale altermagnetyzm — formę magnetyzmu, która łączy niektóre zalety ferromagnetyków i antyferromagnetyków. Według kierownika pracy, adiunkta inżynierii Lucasa Caretty, ferromagnetyki zapewniają silny sygnał do odczytu, ale są stosunkowo wolne i wytwarzają rozproszone pola magnetyczne. Antyferromagnetyki mogą działać szybciej i nie wytwarzają takich pól, jednak ich sygnał jest trudniejszy do wykrycia.

Naukowcy uważają, że takie ultracienkie warstwy mogą nadawać się do kompaktowych i szybkich komponentów pamięci oraz systemów obliczeniowych. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature Materials.

Czytaj nas na