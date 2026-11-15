W Brazylii piłkarz Alan Ruschel, jeden z sześciu ludzi, którzy przeżyli katastrofę lotniczą samolotu przewożącego drużynę Chapecoense w 2016 roku, zakończył karierę po awansie Juventude do Serie A. W ostatnim meczu przed zakończeniem występów 37-letni zawodnik wszedł na boisko jako rezerwowy w 74. minucie i pomógł drużynie utrzymać zwycięstwo 2:0 nad Botafogo, informuje BBC Sport.

Mecz pożegnalny

Po spotkaniu Ruschel odbył rundę honorową na stadionie Alfredo Jaconi. Przed meczem kibice wnieśli piłkarza na stadion na swoich barkach. Do Juventude, klubu z dzieciństwa, dołączył w 2023 roku.

Ruschel powiedział brazylijskiej stacji telewizyjnej, że trafił do klubu w 2007 roku, gdy grał on w Serie A, i również opuszcza go w najwyższej klasie rozgrywkowej. Według piłkarza zdecydował się zakończyć karierę z powodu problemów zdrowotnych po dwóch kolejnych operacjach kolana.

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Powrót po katastrofie

Samolot przewożący drużynę Chapecoense rozbił się w Kolumbii 29 listopada 2016 roku. Zginęło 71 osób, w tym 19 piłkarzy klubu i członkowie sztabu szkoleniowego. Ruschel doznał ciężkich obrażeń i przeszedł operację kręgosłupa, jednak rok później wrócił do futbolu.

W przeddzień ostatniego meczu opublikował nagranie wideo, w którym wspomniał zmarłych przyjaciół i kolegów z drużyny, a także nazwał przywilejem możliwość samodzielnego wybrania momentu pożegnania z futbolem. Tymczasem Chapecoense spadło z Serie A po jednym sezonie: drużyna wygrała tylko cztery z 34 meczów i wróci do Serie B.

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