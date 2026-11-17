Brazylijskie regionalne linie lotnicze Azul Conecta wprowadziły do eksploatacji pierwszy turbośmigłowy samolot Cessna SkyCourier do przewozu pracowników firmy naftowej Petrobras w Amazonii. Samolot o rejestracji PS-ENE przyleciał do Brazylii i rozpoczął wykonywanie lotów 3 listopada 2026 roku, informuje AeroTime.

Czteroletni kontrakt z Petrobras

Azul otrzymał czteroletni kontrakt na przewóz personelu Petrobras, który pracuje między innymi na polach naftowych i gazowych Porto Urucu w stanie Amazonas. Nowy dwusilnikowy samolot jest przeznaczony dla 19 pasażerów — ponad dwukrotnie więcej niż dziewięciomiejscowe Cessna Grand Caravan we flocie Azul Conecta.

Zgodnie z rozkładem przedstawionym przez firmę CNN Brasil, SkyCourier będzie w każdy piątek wylatywał z Carauari, zatrzymywał się w Coari i leciał do Manaus, stolicy stanu Amazonas. W poniedziałki będzie wykonywał trasę w przeciwnym kierunku. Pasażerowie mogą kupować bilety na te loty, nawet jeśli nie są związani z Petrobras.

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Plany dotyczące drugiego samolotu

Dyrektor generalny Azul Conecta Vitor Cordeiro powiedział brazylijskiemu portalowi UOL, że na części tras regionalnych popyt już przekracza możliwości Grand Caravan, ale nadal jest zbyt mały, by wykorzystywać ATR 72. Kontrakt z Petrobras pomógł umożliwić zakup SkyCouriera.

Azul Conecta spodziewa się otrzymać drugi Cessna SkyCourier w pierwszej połowie 2027 roku. Wśród możliwych kierunków dla niego rozważane jest Barcelos — amazońskie miasto, do którego linia już lata samolotami Grand Caravan. Azul nie ustalił jeszcze daty rozpoczęcia lotów SkyCourier do Barcelos.

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