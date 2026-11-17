W Brazylii w 1605 zgłoszeniach zatruć pestycydami w ubiegłym roku wymieniono marki sprzedawane przez europejskie firmy chemiczne. Takie są wyniki analizy danych brazylijskiego Ministerstwa Zdrowia przeprowadzonej przez Unearthed i Public Eye, informuje The Guardian.

Łącznie w ponad 6,7 tys. zgłoszeń medycznych dotyczących pestycydów rolniczych nazwę konkretnego produktu wskazano w 2857 przypadkach. Spośród nich 1420 sklasyfikowano jako potwierdzone zatrucia, a kolejne 1108 jako przypadki kontaktu z substancjami. Wzmianka o marce w zgłoszeniu sama w sobie nie stanowi dowodu, że to właśnie ten produkt spowodował zatrucie lub śmierć.

Substancje zakazane w UE

Około jedna trzecia zgłoszeń dotyczyła chemikaliów zakazanych do stosowania w gospodarstwach rolnych Unii Europejskiej z powodu zagrożeń dla ludzi i środowiska. Jednocześnie europejscy producenci mogą wytwarzać takie substancje na eksport do krajów, w których ich stosowanie jest dozwolone.

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Wśród herbicydów produkowanych w Wielkiej Brytanii najczęściej wymieniano Reglone firmy Syngenta, zawierający dikwat. W Brazylii odnotowano 75 przypadków ze wzmianką o dikwacie, podczas gdy w latach 2018–2022 było ich 36. Reglone osobno wskazano w 44 zgłoszeniach, w tym w czterech zgłoszeniach o śmierci; 26 przypadków sklasyfikowano jako potwierdzone zatrucia.

Dane i stanowiska firm

W zgłoszeniach, które analiza zaliczyła do dotyczących produktów europejskich firm, odnotowano 32 zgony. W 31 przypadkach chodziło o potwierdzone zatrucie, a 26 zgonów zarejestrowano jako samobójstwa. Produkty Syngenta wymieniono 425 razy, a BASF — 179 razy; wskaźniki te mogą się pokrywać, ponieważ w części zgłoszeń wskazano produkty kilku producentów.

Syngenta oświadczyła, że niemal połowy związanych z nią przypadków nie sklasyfikowano jako potwierdzone zatrucia, oraz skrytykowała interpretację danych przez autorów śledztwa. Bayer również podkreślił ograniczenia bazy danych i zaznaczył, że okoliczności kontaktu z preparatami nie zostały niezależnie zweryfikowane. BASF poinformował, że poważnie traktuje zgłoszenia o możliwym związku jego produktów z zatruciami i dokonuje oceny takich incydentów.

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