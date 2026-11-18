W Brazylii około 20 przedstawicieli rdzennego ludu Awá, którzy żyli w dobrowolnej izolacji, podeszło do sąsiedniej wioski Tawari na Terytorium Rdzennych Ludów Arariboia w stanie Maranhão. Członkowie społeczności Guajajara dali im jamy, po czym grupa wróciła do lasu.

Brazylijska agencja ds. ludów rdzennych Funai uruchomiła nadzwyczajny mechanizm koordynacji z udziałem służb zdrowia ludów rdzennych oraz wyspecjalizowanych zespołów terenowych. Władze będą monitorować sytuację i przygotowywać się na możliwe nagłe przypadki medyczne, informuje UPI.

Ryzyko infekcji dla izolowanej społeczności

Funai podkreśliła, że izolowane ludy rdzenne są szczególnie podatne na choroby zakaźne ze względu na ograniczony historyczny kontakt z określonymi patogenami. Badaczka organizacji Survival International Sarah Shenker powiedziała Mongabay, że każda infekcja, którą Awá mogli zarazić się od ludzi podczas kontaktu, może być dla nich śmiertelna.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według Survival International jest to pierwszy we współczesnej historii przypadek, gdy izolowani Awá z Arariboia masowo podeszli do innych ludzi. Shenker zaznaczyła, że grupa ta nie zbliżała się w taki sposób do osób z zewnątrz od dziesięcioleci.

Stan ludzi i ochrona terytorium

Przywódcy ludów rdzennych wyrazili zaniepokojenie stanem fizycznym części grupy: dzieci i osoby starsze, jak powiedzieli, wyglądały na zbyt chude. Jednocześnie władze nie potwierdziły niedożywienia i nie ustaliły, dlaczego Awá postanowili zbliżyć się do wioski.

Funai stosuje politykę unikania kontaktu z izolowanymi grupami oraz ochrony ich prawa do pozostawania odseparowanymi od świata zewnętrznego. Agencja podkreśliła, że ten epizod nie musi oznaczać zamiaru Awá utrzymywania stałych kontaktów. Terytorium Arariboia, którego powierzchnia przekracza 1 mln akrów, jest domem dla społeczności Guajajara i izolowanych grup Awá.

Czytaj nas na