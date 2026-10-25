W Brazylii godziny pracy lokali wyborczych w drugiej turze wyborów prezydenckich przedłużono o dwie godziny w całym kraju. Jak informuje RMF24, decyzję podjął sędzia Najwyższego Trybunału Wyborczego Brazylii Cristiano Zanin, o czym napisał dziennik Estado de São Paulo.

Apel sztabów kandydatów

O przedłużenie pracy lokali wyborczych zwróciły się sztaby obu kandydatów. Zespół urzędującego prezydenta Luiza Inácio Luli da Silvy prosił o to w całym kraju, powołując się na możliwe opóźnienia w funkcjonowaniu transportu publicznego.

Sztab jego rywala prosił o przedłużenie głosowania w trzech stanach z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Oświadczenie Luli w sprawie autobusów

Lula oświadczył, że 40% autobusów w São Paulo nie mogło wyjechać na ulice. Zwrócił się do sądu z prośbą o przedłużenie pracy lokali wyborczych dla osób, którym, jak twierdził, trudności te uniemożliwiły oddanie głosu.

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Prezydent oświadczył również, że wyborcy nie powinni rezygnować z udziału w głosowaniu z powodu działań właścicieli firm lub burmistrzów, którzy, jak twierdził, próbowali uniemożliwić ludziom oddanie głosu.

Warunki głosowania

Prawo głosu ma ponad 158 mln obywateli Brazylii, w tym niemal milion Brazylijczyków za granicą. Udział w głosowaniu jest obowiązkowy dla piśmiennych obywateli w wieku od 18 do 70 lat.

Lokale wyborcze otwarto o godz. 8:00 czasu stołecznego i początkowo miały działać do godz. 17:00. Po decyzji Najwyższego Trybunału Wyborczego głosowanie zakończy się dwie godziny później.

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