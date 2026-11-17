W Brazylii sąd pracy ma przeprowadzić pierwszą rozprawę w sprawie Cooabriel, największej w kraju spółdzielni producentów kawy canephora. Brazylijska Prokuratura Pracy (MPT) twierdzi, że spółdzielnia nie zapewniła odpowiedniej kontroli, aby kawa wyprodukowana w warunkach podobnych do niewolnictwa nie trafiała do jej łańcucha dostaw. Informuje o tym The Independent.

Żądania prokuratury

W ubiegłym miesiącu MPT uzyskała wstępne orzeczenie sądowe zobowiązujące Cooabriel do podjęcia działań mających zapobiec trafianiu takiej kawy do jej łańcucha dostaw. Według prokuratury obecne mechanizmy weryfikacji spółdzielni ograniczały się do porównywania brazylijskiej listy podmiotów naruszających prawo pracy z bazą danych firmy Serasa Experian.

Regionalna koordynatorka operacji MPT Chain Reaction, prokuratorka pracy Guadalupe Louro Turos Couto, oświadczyła, że spółdzielnia musi przeprowadzać kontrole na miejscu na plantacjach, gdzie kawa jest uprawiana i zbierana. Według niej niektórzy pracownicy rzekomo nie mieli dostępu do toalet ani miejsc do spożywania posiłków. Innych, jak twierdzono, rejestrowano jako niezależnych wykonawców, choć warunki ich pracy odpowiadały pracy najemnej.

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Stanowisko Nestlé

Cooabriel jest dostawcą szwajcarskiej firmy spożywczej Nestlé. Nestlé potwierdziło Reutersowi, że utrzymuje relacje handlowe ze spółdzielnią, jednak oświadczyło, że żaden z producentów objętych sprawą nie należał do jego łańcucha dostaw. Firma przekazała również, że będzie śledzić rozwój sytuacji, utrzymywać dialog z Cooabriel oraz pracować nad wzmocnieniem praktyk społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw kawy.

Cooabriel odmówił komentarza. Według Obserwatorium ds. Eliminacji Pracy Niewolniczej i Handlu Ludźmi w latach 1995–2024 z brazylijskich plantacji kawy uwolniono 3824 pracowników przebywających w warunkach podobnych do niewolnictwa. W stanie Espírito Santo, gdzie ma siedzibę Cooabriel, plantacje kawy odpowiadały za niemal dwie trzecie takich uwolnień w tym okresie.

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