W Brazylii TSE wstrzymał liczenie głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich po tym, jak sędzia Zanin przedłużył głosowanie we wszystkich stanach do godz. 18:00 czasu wschodniego USA. Informuje o tym The Rio Times.

Stan liczenia

Według publikacji liczenie wstrzymano o godz. 16:20 czasu wschodniego USA. W tym momencie TSE przetworzył 0,25% głosów. Przerwa dotyczyła oficjalnego liczenia, podczas gdy głosowanie zostało przedłużone.

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Kiedy wznowią publikację wyników

Według informacji The Rio Times publikowanie wyników ma zostać wznowione po zamknięciu lokali wyborczych. W drugiej turze rywalizują Flávio Bolsonaro i Lula. Przedłużenie głosowania obejmuje wszystkie stany kraju, a nie poszczególne regiony.

Na stronie z wynikami The Rio Times zaznacza, że oficjalne liczenie TSE jest aktualizowane co 20 minut, począwszy od godz. 17:00 czasu Brasília, co odpowiada godz. 16:00 czasu wschodniego USA.

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