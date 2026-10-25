W Brazylii Najwyższy Sąd Wyborczy kraju (TSE) przed drugą turą wyborów prezydenckich, zaplanowaną na niedzielę, 25 października 2026 roku, zmienił adresy 394 lokali wyborczych. Zmiany dotyczą około 122 900 wyborców. Lokale te znajdują się w 106 miejscach głosowania.

Jak informuje The Rio Times, stanowi to 0,08% całkowitej liczby lokali wyborczych w kraju. Według stanu na sobotę, godz. 15:28 czasu brasíliańskiego, liczba lokali ze zmienionym adresem wzrosła z 362 do 394.

Przyczyny zmian adresów

Regionalne sądy wyborcze poinformowały TSE, że zmieniają adresy wyłącznie w razie bezwzględnej konieczności i z powodu wyjątkowych okoliczności. Wśród przyczyn wymieniono ekstremalne warunki pogodowe, wcześniej niewykryte problemy z budynkami oraz względy bezpieczeństwa publicznego. Do czynników pogodowych zaliczono pożary lasów i ulewne deszcze.

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Najwięcej lokali ze zmienionym adresem odnotowano w stanie Pará — 58. Następne są Minas Gerais z 49 lokalami, Ceará z 30 oraz Piauí z 29. W podziale regionalnym najwięcej zmian przypadło na północny wschód kraju — 127 lokali, następnie na północ — 103 i południowy wschód — 97.

Jak sprawdzić miejsce głosowania

Wyborcy mogą sprawdzić swoje miejsce głosowania w oficjalnej aplikacji e-Título, w sekcji „Onde votar”. Dostępne są tam adres, numer lokalu wyborczego i okręg wyborczy. Dane można również znaleźć na stronie internetowej TSE.

Liczba zmian w tym roku jest znacznie niższa niż podczas drugiej tury wyborów w 2022 roku, gdy zgłoszono 5822 takie zmiany. TSE ma opublikować oficjalne dane dotyczące frekwencji i wyników głosowania.

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