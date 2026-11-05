Rada Miasta Brisbane zatwierdziła plan zawarcia kontraktu na modernizację przejazdu kolejowego Lindum w Wynnum West o wartości 105 mln dolarów. Jak informuje ABC News, wcześniej na tym odcinku przeniesiono podziemne sieci energetyczne.

Zmiana konfiguracji przejazdu

Rząd federalny przeznaczy na projekt 85 mln dolarów, a rząd stanowy i rada miasta po 10 mln dolarów. Przejazd zostanie przeniesiony na zachód i usytuowany prostopadle do torów, a ruchem przez skrzyżowanie będą sterować sygnalizatory świetlne.

Plan przewiduje również likwidację skrętu w prawo z Sibley Road w Kianawah Road, budowę wspólnych tras dla pieszych i rowerzystów oraz pasów rowerowych. Odpowiedzialny za infrastrukturę w radzie miasta Ryan Murphy oświadczył, że obecne usytuowanie przejazdu rozprasza kierowców i może doprowadzić do przypadkowego wjazdu samochodów na tory.

Według Queensland Rail, w ostatnim roku finansowym Lindum znalazło się wśród 10 przejazdów z największą liczbą niebezpiecznych bliskich spotkań z pociągami. Od 2019 roku na tym przejeździe zginęły dwie osoby: piesza Genevieve Payne oraz 32-letnia obywatelka Korei Południowej, której samochód zderzył się z pociągiem.

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Budowę zaplanowano na 2027 rok

Przetarg na wykonanie prac ma zostać ogłoszony w styczniu po zakończeniu projektowania. Budowa ma rozpocząć się w połowie 2027 roku i zakończyć do końca 2028 roku. W planie wśród ryzyk wskazano globalną niepewność gospodarczą, wzrost kosztów paliwa, możliwe zmniejszenie liczby konkurencyjnych ofert oraz konieczność koordynowania prac z Queensland Rail.

Murphy poinformował, że w budżecie przewidziano rezerwę wynoszącą około 30%. Jak powiedział, specjaliści rady miasta nanieśli już na schematy sieci inżynieryjne pod skrzyżowaniem, w tym gazociąg wysokiego ciśnienia, linie transmisji danych, sygnalizację kolejową, wodociągi i kanalizację.

Projekt w Coopers Plains bez terminów

Tymczasem projekt wiaduktu nad przejazdem na Boundary Road w Coopers Plains, realizowany przez rząd stanowy, nadal nie ma ustalonej daty rozpoczęcia budowy. Prace miały tam ruszyć w 2025 roku.

Federalna posłanka Julie-Ann Campbell oświadczyła, że konsultacje i projektowanie zostały zakończone, grunt wykupiono, a budynki wyburzono, jednak data rozpoczęcia prac nadal nie została ustalona. Departament Transportu i Głównych Dróg Queenslandu poinformował, że pozostaje zaangażowany w projekt z myślą o jego przyszłej realizacji, a planowanie jest na zaawansowanym etapie.

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