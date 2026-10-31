Policja w Brisbane w Australii postawiła zarzuty trzem osobom po serii domniemanych zbrojnych napadów związanych z samochodem Haval H6. Jak podaje ABC News, dwie kobiety i mężczyzna zostali zatrzymani po pościgu za samochodem, który policja uważa za skradziony.

Groźba nożem w Kuraby

Funkcjonariusze zostali wezwani do domu na południowym przedmieściu Brisbane, Kuraby, około godziny 15:15 w piątek. Według policji mężczyzna i kobieta grozili mieszkance domu nożem, a następnie próbowali ukraść jej samochód.

Śledczy oświadczyli również, że te same osoby mogą być powiązane z próbą zbrojnego napadu w Sunnybank Hills wcześniej tego samego dnia. Według policji po tych incydentach odjechali czarnym Havalem H6, który został skradziony z myjni samochodowej w Goodna w środę.

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Pościg przez przedmieścia

Około godziny 17:00 samochód zauważono w Waterford, po czym policyjny śmigłowiec zaczął śledzić jego ruch. Na opublikowanym przez policję nagraniu widać, jak samochód niebezpiecznie porusza się przez Forest Lake, Sumner Park, Corinda i Indooroopilly.

W jednym z epizodów samochód przejechał przez teren stacji benzynowej i omal nie potrącił rowerzysty. O 18:13 w Milton policja użyła urządzenia do spuszczania powietrza z opon. Siedem minut później samochód zatrzymał się na Haly Road w sąsiedniej dzielnicy St Lucia.

26-letnia kobieta z Morningside i 22-letnia kobieta z Kingston usłyszały kilka zarzutów, w tym zbrojnego napadu i bezprawnego użycia pojazdu. 24-letni mężczyzna z Forest Lake usłyszał 12 zarzutów. Cała trójka miała stawić się w sobotę przed sądem magistrackim w Brisbane. Policja prosi świadków, w tym właścicieli kamer samochodowych, o przekazywanie informacji.

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