W Wielkiej Brytanii osoby w wieku 16–44 lat zaczęły rzadziej uprawiać seks: typowa liczba kontaktów seksualnych w poprzednich czterech tygodniach spadła z czterech w 1990 roku do dwóch w latach 2022–2024. Takie wyniki czwartego Narodowego Badania Postaw Seksualnych i Stylu Życia Natsal-4 przedstawili naukowcy, jak podaje News-Medical.

W badaniu prowadzonym od września 2022 roku do stycznia 2024 roku uczestniczyło około 6 700 losowo wybranych mieszkańców Anglii, Szkocji i Walii w wieku 16–59 lat. Pierwsze pięć prac naukowych opartych na wynikach ankiety opublikował The Lancet.

Mniej kontaktów seksualnych wśród młodzieży

77% respondentów w wieku 16–59 lat podało, że uprawiało seks w ciągu ostatniego roku, a 89% — przynajmniej raz w życiu. Mediana liczby partnerów seksualnych w ciągu życia wyniosła pięć.

Badacze w dużej mierze wiążą spadek częstotliwości kontaktów seksualnych wśród młodszych respondentów ze wzrostem odsetka osób, które nigdy nie uprawiały seksu. Zadeklarowało to 38% kobiet i 28% mężczyzn w wieku 16–24 lat, podczas gdy w poprzednich falach badania wskaźnik ten wynosił około jednej piątej. Jednocześnie wśród osób w wieku 35–44 lat, które miały doświadczenia seksualne, częstotliwość kontaktów również spadła w ostatniej dekadzie z trzech do dwóch razy w miesiącu.

W ciągu dekady odsetek kobiet w wieku 16–44 lat, które kiedykolwiek uprawiały seks z partnerką tej samej płci, wzrósł z 7% do 14%. Wśród mężczyzn odpowiadający wskaźnik zwiększył się z 4% do 12%. Autorzy zaznaczyli, że skala tego wzrostu może być nieco zawyżona, ponieważ lesbijki, geje i osoby biseksualne nieco częściej uczestniczyli w ostatnim badaniu.

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Potrzeba usług medycznych pozostaje

Wśród osób w wieku 16–24 lat, które miały doświadczenia seksualne i partnerów wyłącznie odmiennej płci, 26% kobiet i 29% mężczyzn zgłosiło zachowania związane z ryzykiem zakażeń przenoszonych drogą płciową. Chodzi między innymi o czterech lub więcej partnerów w ciągu roku, seks bez prezerwatywy z dwoma lub większą liczbą partnerów albo równoległe relacje seksualne w poprzednich pięciu latach.

Około 19% kobiet, które mogły niezamierzenie zajść w ciążę, nie stosowało skutecznej metody antykoncepcji. Wśród kobiet w wieku 16–24 lat stosowanie antykoncepcji hormonalnej spadło w ciągu dekady z 65% do 50%. Jednocześnie 42% ciąż w poprzednim roku było albo nieplanowanych, albo wywoływało u kobiet mieszane uczucia.

Spadek liczby testów na chlamydię

Naukowcy odnotowali również spadek korzystania przez młodych ludzi z usług zdrowia seksualnego. Wśród kobiet w wieku 16–24 lat, które miały doświadczenia seksualne i partnerów wyłącznie odmiennej płci, wskaźnik ten utrzymał się na poziomie 23%, natomiast wśród mężczyzn spadł w ciągu dekady z 16% do 8%. Testowanie młodych kobiet na chlamydię zmniejszyło się z 54% do 18%.

Jednocześnie program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego przyniósł zauważalny efekt: wśród kobiet w wieku 18–29 lat odsetek zakażeń dwoma typami HPV, które powodują większość przypadków raka szyjki macicy, spadł o 86% — z 8,7% do 1,6%. Wszystkie odnotowane zakażenia w tej grupie dotyczyły niezaszczepionych kobiet.

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