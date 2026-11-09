W Wielkiej Brytanii około 20 tys. zagranicznych przestępców mieszka w społecznościach lokalnych, wynika z danych brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wśród nich jest 642 obywateli Iraku i 596 obywateli Algierii, informuje The National.

Gazeta zaznacza, że setki obywateli Iraku i Algierii są objęte nakazami deportacji. Dane udostępnione dziennikowi The Times pokazują, że odsetek deportowanych wynosi 4,2% wśród obywateli Algierii i 3,4% wśród obywateli Iraku.

Dane dotyczące wydaleń

Według źródła 773 przestępców oczekiwało na deportację do Nigerii. Kolejnych 775 przestępców z Jamajki, wobec których stosowano środki imigracyjne, również mieszkało w społecznościach lokalnych.

Liczba powrotów z Wielkiej Brytanii wzrosła z 8 tys. w 2020 roku, gdy władzę sprawowali konserwatyści, do 36 tys. w 2025 roku za rządów Partii Pracy. Jednocześnie zagraniczni przestępcy stanowili mniej niż 30% wszystkich osób odesłanych lub wydalonych z kraju.

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Zasady deportacji

Po zmianach w prawie, które weszły w życie w tym roku, na listę deportacyjną trafiają wszyscy zagraniczni przestępcy skazani na ponad rok pozbawienia wolności. Według przytoczonych danych obywatele państw UE są odsyłani do swoich krajów częściej niż osoby pochodzące z innych państw.

Minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Chris Philp oskarżył rząd o pozwalanie zagranicznym przestępcom na pozostawanie w kraju. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że każdy cudzoziemiec, który otrzymuje karę więzienia, jest przy pierwszej możliwości kierowany do rozpatrzenia pod kątem deportacji, a po wydaleniu ma zakaz powrotu. Według resortu w ciągu dwóch lat od ostatnich wyborów odesłano lub deportowano niemal 12 tys. zagranicznych przestępców, w tym zabójców i gwałcicieli.

Wśród Algierczyków wymienionych w materiale jest 24-letni Brahim Kaddour-Cherif, który przybył do Wielkiej Brytanii w 2019 roku na wizie turystycznej. Pod koniec 2025 roku został omyłkowo zwolniony z więzienia Wandsworth w Londynie, po czym rozpoczęto jego poszukiwania. Później stanął przed sądem w sprawach dotyczących włamania, noszenia noża oraz napaści na pracownika służb ratunkowych; po zakończeniu odbywania kary ma zostać deportowany.

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