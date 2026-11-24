W Wielkiej Brytanii około 3,8 mln osób, w tym prawie milion dzieci, żyło w ubiegłym roku w warunkach skrajnej biedy. Wynika to z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Heriot-Watt wspólnie z firmą badawczą Verian, finansowanego przez Fundację Josepha Rowntree, jak informuje Anadolu Agency.

Brak środków na podstawowe potrzeby

Badacze rozumieją przez skrajną biedę sytuację, w której osoby lub gospodarstwa domowe nie mogą zapewnić podstawowych potrzeb: żywności, odpowiedniej odzieży, ogrzewania i środków higienicznych. Według badania miliony mieszkańców kraju miały trudności z opłaceniem tych niezbędnych rzeczy.

Wskaźniki skrajnej biedy pozostały na poziomie z 2022 roku. Jak wskazano w badaniu, wówczas poziom ten był prawie dwa i pół raza wyższy niż w 2017 roku.

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Najwyższy poziom w Londynie

Spośród regionów Wielkiej Brytanii najwyższy poziom skrajnej biedy odnotowano w Londynie: dotknęła ona około 2% gospodarstw domowych w okresie objętym badaniem. To prawie dwukrotnie więcej niż w południowo-zachodniej Anglii, gdzie odsetek dotkniętych gospodarstw domowych był najniższy.

W samym Londynie najwyższy w kraju wskaźnik stwierdzono w gminie Newham, gdzie do kategorii gospodarstw domowych w stanie skrajnej biedy zaliczono ponad 3%. W Szkocji, Walii i Irlandii Północnej poziom skrajnej biedy był niższy niż w Anglii i w całej Wielkiej Brytanii. Najniższy wskaźnik spośród tych trzech części kraju zarejestrowano w Walii, następnie w Szkocji, natomiast w Irlandii Północnej udział był nieco wyższy.

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