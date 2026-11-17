Brytyjski związek zawodowy aktorów Equity uzgodnił z producentami telewizyjnymi i filmowymi porozumienie mające chronić wykonawców podczas wykorzystywania ich cyfrowych kopii. Dokument przewiduje prawo aktorów do otrzymywania wynagrodzenia za takie wykorzystanie oraz do wyrażenia lub niewyrażenia na nie zgody, informuje The Guardian.

Trzyletnie porozumienie podpisane z Producers Alliance for Cinema and Television ma zostać poddane pod głosowanie 8 tys. członków Equity. Kierownictwo związku rekomenduje jego zatwierdzenie. Dokument przewiduje także podwyżkę stawek wynagrodzeń o 24% w przypadku dużych filmów fabularnych i o 9% w przypadku projektów telewizyjnych.

Zgoda na konkretny projekt

Nowe umowy mają jasno określać, że producenci otrzymują zezwolenie na wykorzystanie cyfrowej kopii aktora wyłącznie w konkretnym projekcie, a nie nieograniczoną ogólną zgodę. Odrębna zgoda wykonawcy będzie wymagana, jeśli cyfrowy dubler lub cyfrowe zmiany istotnie zmienią sceny z uzgodnionym poziomem nagości lub symulowaną aktywnością seksualną.

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Porozumienie zakazuje również producentom wykorzystywania cyfrowej kopii podczas strajku w przypadkach, gdy takie użycie wymaga zgody aktora.

Obawy dotyczące skanowania

W grudniu ubiegłego roku 99% uczestników konsultacyjnego głosowania Equity poparło możliwe działania protestacyjne oraz odmowę skanowania na planach zdjęciowych bez dodatkowych gwarancji dotyczących sztucznej inteligencji. Aktorzy obawiali się, że dane ze skanowania ciała mogą zostać wykorzystane do trenowania modeli AI na ich wyglądzie lub pozach, co może pozbawić ich pracy.

Jednocześnie Equity zaznaczyło, że porozumienie nie ustanawia bezpośrednich gwarancji umownych dotyczących wykorzystywania występów aktorskich do trenowania systemów AI. Cyfrowe kopie mogą być także tworzone na podstawie zdjęć wykonanych podczas samej produkcji, bez odrębnego skanowania. Producenci muszą ograniczać dostęp do takich kopii do osób, którym jest on potrzebny do pracy, oraz podejmować uzasadnione handlowo działania w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, użyciem lub kopiowaniem.

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