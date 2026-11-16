W Wielkiej Brytanii barristerzy mogą zostać zawieszeni w wykonywaniu zawodu za rozpowszechnianie mitów o gwałcie podczas obrony klientów w sądzie. Minister sprawiedliwości Alex Norris wystosował list do regulatora zawodu po procesie komika Russella Branda, informuje The Guardian.

Apel do regulatora

Norris oświadczył, że rozpowszechnianie w sądzie mitów o osobach pokrzywdzonych gwałtem jest dla zawodu prawniczego niedopuszczalne. W liście do Bar Standards Board wezwał regulatora, by jasno informował środowisko zawodowe o szkodliwości takich twierdzeń, oraz podkreślił, że naruszenie zasad może pociągać za sobą konsekwencje dyscyplinarne.

Przedstawiciel Bar Standards Board oświadczył, że sprawy o gwałt i przemoc seksualną muszą być rozstrzygane na podstawie dowodów, a nie uprzedzeń. Jak powiedział, organ utworzył grupę ekspertów, która doradza w sprawie zaostrzenia standardów dla barristerów w sprawach o gwałt i poważne przestępstwa seksualne.

Proces Russella Branda

Podczas procesu w Southwark Crown Court obrona Branda miała rzekomo posługiwać się argumentami uznawanymi za mity o gwałcie. W szczególności padło twierdzenie, że pokrzywdzonym nie należy wierzyć, ponieważ nie krzyczały, nie kopały i nie uciekały.

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W mowie końcowej barrister Branda, Ian Winter, powiedział przysięgłym, że komik nie mógł być gwałcicielem, ponieważ jego oskarżycielki nie stawiały oporu, nie krzyczały i nie próbowały odejść. Winter sam zgłosił się do Bar Standards Board po krytyce jego zachowania w sądzie oraz rozmowie z dziennikarzem Sunday Times poza sądem.

Branda uznano za winnego napaści na cztery z sześciu kobiet, które złożyły zeznania. Odbywa karę 10,5 roku pozbawienia wolności za jeden zarzut gwałtu i trzy zarzuty napaści seksualnej.

Bar Council, reprezentująca ten zawód, podkreśliła, że oskarżony, który zaprzecza gwałtowi, ma prawo podważać dowody w sądzie. Jednocześnie organizacja zaznaczyła znaczenie niezależności regulatora od rządu.

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