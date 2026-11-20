Sąd w Newcastle upon Tyne w Wielkiej Brytanii uznał 24-letniego Mickę Lee Andersona za winnego przygotowywania ataku terrorystycznego na Royal Hotel w mieście Hull, gdzie mieszkali osoby ubiegające się o azyl. Jak informuje Channel NewsAsia, mężczyzna planował użyć mieszanin zapalających.

Przygotowania do ataku

Prokuratura oświadczyła, że Anderson produkował koktajle Mołotowa i prowadził rozpoznanie w pobliżu hotelu. Według oskarżenia powiedział znajomemu o zamiarze zaatakowania budynku i zabicia jak największej liczby przebywających tam migrantów.

Anderson zaprzeczał, że zamierzał dopuścić się przemocy. Jednocześnie prokurator Adam Birkby powiedział przysięgłym, że mężczyznę inspirowały poglądy białego nacjonalizmu, pozytywnie wypowiadał się o Adolfie Hitlerze i nazizmie oraz podjął praktyczne kroki w celu przygotowania ataku.

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Decyzja sądu

Po procesie w Sądzie Koronnym w Newcastle Anderson został uznany za winnego przygotowywania aktu terrorystycznego i posiadania broni w celach terrorystycznych. Wyrok ma zostać mu wymierzony w 2027 roku.

Royal Hotel był wcześniej jednym z miejsc antyimigracyjnych zamieszek, które ogarnęły Wielką Brytanię w 2024 roku po zabójstwie trzech dziewczynek w Southport.

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