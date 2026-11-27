Volvo Construction Equipment dostarczyło cztery elektryczne przegubowe wywrotki A40 konsorcjum BMJV do prac przy projekcie Lower Thames Crossing w Wielkiej Brytanii. Maszyny zostały już zaangażowane w budowę przeprawy transportowej, która obejmuje tunele pod Tamizą. Informuje o tym Electrek.

Wywrotki do budowy przeprawy

BMJV jest wspólnym przedsięwzięciem Bouygues Travaux Publics i J Murphy & Sons. Dyrektor programu Lower Thames Crossing w BMJV, Sean Pidcock, oświadczył, że elektryczne maszyny umożliwiają wykonywanie ciężkich prac bez emisji spalin i z mniejszym wpływem na osoby pracujące lub mieszkające w pobliżu placu budowy.

Projekt Lower Thames Crossing ma długość około 14,3 mili i obejmuje ponad 2,5 mili tuneli pod Tamizą. Po ukończeniu ma połączyć Kent i Essex oraz niemal podwoić przepustowość dróg na wschód od Londynu.

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Zasilanie zielonym wodorem

Sieć elektroenergetyczna na placu budowy jest niedostępna, dlatego BMJV wykorzystuje do ładowania wywrotek generatory z ogniwami paliwowymi zasilane zielonym wodorem wyprodukowanym w Wielkiej Brytanii. Takie generatory nie wytwarzają emisji spalin i pracują ciszej niż sprzęt z silnikami spalinowymi.

Volvo A40 Electric ma ładowność 39 ton, silnik elektryczny o mocy 350 kW oraz litowo-jonowy akumulator o pojemności 540 kWh. Ładowanie akumulatora wystarcza na do sześciu godzin ciągłej pracy, a system hamowania rekuperacyjnego zazwyczaj może odzyskać wystarczającą ilość energii na pełną zmianę. Przy użyciu szybkiej ładowarki o mocy 350 kW akumulator ładuje się od 10% do 90% w około godzinę.

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