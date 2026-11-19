W Winchesterze w Wielkiej Brytanii czterech mężczyzn uznano za winnych gwałtu lub przemocy seksualnej wobec Joanne Young. Jak podaje Cyprus Mail, kobieta przez ponad dziesięć lat była wielokrotnie odurzana przez swojego ówczesnego męża Philipa Younga, który również zamieszczał w internecie ogłoszenia na jej temat dla nieznajomych.

Sprawę rozpatrywał Sąd Koronny w Winchesterze. Przestępstwa, za które czterech oskarżonych uznano za winnych, popełniono między 2016 a 2023 rokiem. Joanne Young zrzekła się ustawowego prawa do anonimowości po tym, jak dowiedziała się o działaniach swojego byłego męża.

Decyzja sądu w sprawie czterech mężczyzn

32-letniego Connora Sandersona-Doyle'a uznano za winnego jednego zarzutu napaści seksualnej oraz jednego zarzutu napaści z penetracją. 62-letniego Richarda Wilkinsa uznano za winnego jednego zarzutu gwałtu i jednego zarzutu napaści z penetracją.

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48-letniego Normana Maconie uznano za winnego jednego zarzutu gwałtu, a 38-letniego Mohammeda Hassana — jednego zarzutu napaści seksualnej. W swojej obronie mężczyźni twierdzili, że uważali działania Joanne Young za dobrowolne i postrzegali sytuację jako wspólną fantazję z jej ówczesnym mężem.

Wyroki zostaną wydane w przyszłym miesiącu

Philip Young, 50-letni były lokalny radny, w styczniu przyznał się do ponad 50 zarzutów dotyczących jego byłej żony. Obejmowały one 11 przypadków gwałtu, a także zarzuty związane z nagrywaniem przemocy i publikowaniem tych materiałów w internecie setki razy.

Inny mężczyzna, 47-letni Dean Hamilton, wcześniej przyznał się do gwałtu, napaści z penetracją i napaści seksualnej. Wyroki dla pięciu mężczyzn, w tym czterech uznanych za winnych i Hamiltona, a także dla Philipa Younga, mają zostać wydane w przyszłym miesiącu. Sędzia Pushpinder Saini oświadczył, że grożą im znaczne kary więzienia.

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