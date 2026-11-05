W Zjednoczonym Królestwie rządowe plany mogą objąć około 200 tys. osób, których wnioski o azyl rozpatrzono pozytywnie, systemem, w którym ich status będzie przeglądany co 30 miesięcy. Wcześniej tym osobom obiecywano możliwość ubiegania się o bezterminowe prawo pobytu po pięciu latach. Informuje o tym The Guardian.

Co przewiduje plan

W marcu rząd zapewniał, że dorośli i dzieci, którym przyznano pięcioletnie zezwolenie na pobyt w następstwie wniosków o azyl lub dodatkowych zgłoszeń złożonych przed 1 marca 2026 roku, będą mogli wystąpić o bezterminowe prawo pobytu po pięciu latach.

Jednocześnie w przypisie do nowego dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazano, że uchodźcy, którzy nie przybyli bezpiecznymi i legalnymi drogami oraz złożyli wnioski o azyl przed 2 marca 2026 roku, zostaną przeniesieni do systemu Core Protection. Dotyczy to w szczególności osób, które przybyły nieregularną drogą, na przykład małymi łodziami.

W ramach programu Core Protection dorosłym i ich dzieciom początkowo przyznaje się zezwolenie na pobyt na 30 miesięcy, które następnie trzeba odnawiać. Jeżeli warunki w kraju pochodzenia zostaną uznane za bezpieczne, status uchodźcy może zostać cofnięty.

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Reakcja na propozycje

Refugee Council oświadczyła, że takie plany wywołają niepokój i niepewność wśród setek tysięcy uchodźców. Główny analityk organizacji ds. polityki, Jon Featonby, uważa, że tysiące osób, które liczyły na możliwość uzyskania bezterminowego statusu w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, może czekać kolejne 25 lat.

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood mówiła w ubiegłym roku, że 30-letni okres do uzyskania prawa do bezterminowego pobytu będzie dotyczył osób, które nielegalnie wjechały do kraju i nie mają statusu uchodźcy. W poniedziałek powiedziała posłom, że prawo do bezterminowego mieszkania w Zjednoczonym Królestwie nie będzie już przyznawane migrantom niemal automatycznie po pięciu latach, lecz będzie trzeba na nie zasłużyć w ramach nowego modelu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii, komentując analizę Refugee Council, oświadczyło, że polityka nie zmieniła się od czasu ubiegłorocznych propozycji. Jednocześnie resort odmówił osobnego komentarza do wcześniejszej wypowiedzi Mahmood i przypisu w nowym dokumencie.

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