W Bridgwater w hrabstwie Somerset w Wielkiej Brytanii firma budowlana TSL zdecydowała się opuścić wart 5,2 mld funtów projekt gigafabryki akumulatorów Agratas. To już drugi główny wykonawca, który wycofuje się z projektu w ciągu pięciu miesięcy, informuje The Guardian.

Agratas i Jaguar Land Rover należą do indyjskiego konglomeratu Tata Group. Zakład w Somerset ma produkować baterie dla Jaguar Land Rover, największego pracodawcy brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Rząd Wielkiej Brytanii obiecał przekazać na projekt 380 mln funtów wsparcia państwowego, choć nie wypłacono jeszcze całej kwoty.

Spór o terminy i koszty

Według trzech rozmówców gazety TSL, której oficjalna nazwa brzmi Tonroe Group, nie zdołała uzgodnić z Agratas warunków współpracy. Dwa źródła twierdzą, że przyczyną rozbieżności były terminy realizacji i koszt projektu.

Oczekuje się, że TSL opuści plac budowy w ciągu dwóch lub trzech miesięcy. Nowego generalnego wykonawcy jeszcze nie wyznaczono. Jedną z możliwych opcji jest NG Bailey, która już wykonuje na miejscu prace mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne.

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W czerwcu Agratas w krótkim terminie zakończyła współpracę z poprzednim generalnym wykonawcą, Sir Robert McAlpine. Według jednego z rozmówców The Guardian strony nadal omawiają warunki wyjścia firmy z projektu.

Termin uruchomienia i dostawy dla JLR

Tata ogłosiła budowę gigafabryki w 2023 roku. Początkowo produkcja miała ruszyć w 2026 roku i stworzyć do 4 200 miejsc pracy, później jednak rozpoczęcie przełożono na 2027 rok. Druga zmiana głównego wykonawcy w ciągu pięciu miesięcy zwiększyła wątpliwości co do osiągnięcia ostatniego celu — rozpoczęcia produkcji baterii w styczniu 2028 roku. Jednocześnie Agratas oficjalnie nie ogłosiła kolejnego przesunięcia uruchomienia.

Przedstawiciel Agratas oświadczył, że firma realizuje zgodnie z harmonogramem swoje zobowiązania wobec klientów. Jak powiedział, zakład w Somerset jest dużym i złożonym projektem industrializacji, a dostawcy pomagają przygotować przedsiębiorstwo do etapu uruchomienia.

Według informacji gazety Jaguar Land Rover zapewnił już dostawy baterii od innych producentów, dlatego jego plany zwiększenia sprzedaży nowych elektrycznych pojazdów Land Rover i Jaguar nie powinny ucierpieć. Jednak pierwsze takie pojazdy będą wykorzystywać baterie wyprodukowane poza Wielką Brytanią. Konstrukcja budynku zakładu jest w dużej mierze ukończona, a National Grid rozpoczęła prace nad podstacją, która ma zapewnić przedsiębiorstwu duże ilości energii elektrycznej.

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