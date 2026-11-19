W Wielkiej Brytanii Mostafa Sepahvand i Farhad Manesh zostali uznani za winnych szpiegowania dziennikarzy-dysydentów na rzecz irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSWI). Według The National materiały śledztwa i przechwycone wiadomości wskazują również, że wysokie wynagrodzenia obiecane wykonawcom często nie były wypłacane.

Obiecane pieniądze nie dotarły

Londyńska policja poinformowała, że Sepahvanda częściowo motywowała obietnica otrzymania 150 tys. funtów szterlingów, czyli około 200 tys. dolarów, od kontaktów w KSWI. Jednocześnie wiadomości znalezione w jego telefonie wskazywały, że nigdy nie otrzymał tych pieniędzy.

Sepahvand, który dorabiał sprzedażą samochodów, skarżył się swoim kontaktom na wydatki. Uważał, że jego samochód mógł zostać zdekonspirowany z powodu obserwacji jego miejsca zamieszkania, dlatego kupił inne auto i, jak twierdził, pozostawił rodzinę w długach. Oświadczył też, że wydał 8 tys. funtów z własnych środków i domagał się przelania z góry co najmniej 10 tys. funtów, ze względu na przestępcze ryzyko takiej działalności.

Vicky Evans, starsza koordynatorka brytyjskiej policji antyterrorystycznej, po wyroku ostrzegła, że ludzie są często werbowani przez media społecznościowe obietnicami znacznych kwot. Jednocześnie wykonawcy biorą na siebie całe ryzyko i mogą nie otrzymać wynagrodzenia albo otrzymać tylko jego część.

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Sprawy w Stanach Zjednoczonych

W Stanach Zjednoczonych Departament Sprawiedliwości oświadczył, że Shahram Poursafi, znany również jako Mehdi Rezaei, miał rzekomo próbować zorganizować zabójstwo byłego doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona na rzecz Sił Al-Kuds. Według dokumentów sądowych w 2021 roku oferował 200 tys. dolarów za zabójstwo i 1 mln dolarów za inne zadanie. Po negocjacjach kwota za zabójstwo Boltona wzrosła do 300 tys. dolarów, jednak płatność nie nadeszła.

Według Departamentu Sprawiedliwości USA Poursafi wyjaśniał opóźnienie brakiem zgody wysokich rangą przedstawicieli KSWI. Postawiono mu zarzuty w 2022 roku; według informacji publikacji przebywa on w Iranie. FBI wyznaczyło nagrodę do 20 mln dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania lub skazania.

Podobny spór dotyczący zaliczki pojawił się w sprawie spisku przeciwko irańsko-amerykańskiej dziennikarce i aktywistce Masih Alinejad. Prokuratorzy oświadczyli, że Farhad Shakeri, którego określili jako powiązanego z KSWI agenta w Teheranie, wynajął w USA Carlisle’a Riverę i Jonathana Loadholta za 100 tys. dolarów. Loadholt w 2024 roku przyznał się do winy w sprawach dotyczących spisków związanych z prześladowaniem i praniem pieniędzy, a Rivera został skazany na 15 lat więzienia za spisek w celu dokonania zabójstwa.

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