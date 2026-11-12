Sąd w Woolwich w Wielkiej Brytanii uznał dwóch obywateli Iranu za winnych pomocy zagranicznej służbie wywiadowczej. Według Cyprus Mail sprawa dotyczyła obserwowania dziennikarzy perskojęzycznej stacji telewizyjnej Iran International, która krytycznie relacjonuje działalność władz Iranu.

Orzeczenie sądu

41-letni Mostafa Sepahvand został uznany za winnego dwóch zarzutów na podstawie brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. 46-letni Farhad Javadi Manesh został uznany za winnego jednego zarzutu — pomocy zagranicznej służbie wywiadowczej.

Sepahvand został również uznany za winnego zarzutu związanego z planem ataku na jeden lub więcej celów, o którym informowała prokuratura. Manesh został uniewinniony od drugiego zarzutu dotyczącego przygotowań do ataku. Kary dla obu skazanych mają zostać określone w przyszłym miesiącu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obserwowanie pracowników stacji telewizyjnej

Prokuratura na początku procesu oświadczyła, że Sepahvand i Manesh obserwowali pracowników Iran International od sierpnia 2024 roku do marca 2025 roku. Według starszej koordynatorki policji ds. zwalczania terroryzmu Vicki Evans, Sepahvand działał na polecenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej lub pośredników irańskiego wywiadu.

Policja poinformowała, że był to pierwszy przypadek skazania obywateli Iranu na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, uchwalonej w 2023 roku w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony obcych państw. Iran wielokrotnie zaprzeczał udziałowi w szpiegostwie lub innej podobnej działalności. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi wcześniej oświadczył, że niepokoiły go aresztowania Sepahvanda i innych osób w maju 2025 roku.

Trzeci oskarżony, 57-letni Shapour Kalehali Khani Nouri, został przez sąd uniewinniony od obu zarzutów.

Czytaj nas na