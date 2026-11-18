W Wielkiej Brytanii profesor Peter Hindmarsh, który występował jako ekspert oskarżenia w sprawie pielęgniarki Lucy Letby, został w marcu 2023 roku odsunięty od leczenia pacjentów. Jak informuje The Guardian, decyzję podjął University College London Hospitals Trust podczas procesu Letby w Manchesterze, jednak ławnicy nie zostali o niej poinformowani.

Hindmarsh jest endokrynologiem dziecięcym, który zeznał przed sądem, że dwoje niemowląt w szpitalu Countess of Chester prawdopodobnie zostało otrutych insuliną poprzez worki z płynem dożylnym. Jego zeznania dotyczące możliwego zatrucia insuliną uznano za kluczowe dla oskarżenia. W materiale nie przedstawiono bezpośrednich ani kryminalistycznych dowodów na to, że to Letby lub ktokolwiek inny dodał insulinę do worków.

Zastrzeżenia szpitala

Według publikacji dyrektor medyczny UCLH Tim Hodgson poinformował brytyjski regulator medyczny General Medical Council, że szpital nie może zaakceptować poziomu ryzyka, jakie jego zdaniem Hindmarsh stwarzał dla dzieci i młodych ludzi, nawet przy ścisłym nadzorze. Wśród przyczyn wskazano obawy dotyczące bezpieczeństwa jego porad dla pacjentów w sprawie insuliny.

W dwóch przypadkach profesor, według Hodgsona, samodzielnie doradzał rodzinom, aby przestały podawać dzieciom insulinę w domu. U jednego z pacjentów wystąpił epizod cukrzycowej kwasicy ketonowej — zagrażającego życiu powikłania związanego z ciężkim niedoborem insuliny. Jednocześnie Hodgson zaznaczył, że nie jest jasne, czy epizod ten zbiegł się w czasie z rzekomą poradą Hindmarsha. Szpital wyraził również obawy, że nadmiernie koncentrował się on na rzadkich przyczynach hipoglikemii i cukrzycy.

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Decyzja trybunału medycznego

General Medical Council, który już badał zdolność Hindmarsha do wykonywania zawodu, wystąpił o zawieszenie jego rejestracji lekarskiej. W kwietniu 2023 roku trybunał medyczny nie uwzględnił tego wniosku, ale orzekł, że lekarz może leczyć pacjentów wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem. Trybunał stwierdził, że nie może ustalić, czy wcześniejsze ograniczenia zostały formalnie naruszone, jednak trzy przypadki wskazane przez UCLH rodziły pytania o bezpieczeństwo pacjentów.

Obrona Letby wiedziała o dochodzeniu General Medical Council, ale według The Guardian nie została poinformowana o odsunięciu Hindmarsha od praktyki klinicznej ani o decyzji trybunału. Publikacja zauważa, że informacje te mogły dać obronie podstawy do zakwestionowania wiarygodności eksperta lub zwrócenia się do sądu o poinformowanie ławników.

Sprawa Lucy Letby

Letby uznano za winną zabójstwa siedmiorga niemowląt oraz usiłowania zabójstwa kolejnych siedmiorga i skazano ją na 15 wyroków dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do przedterminowego zwolnienia. Sąd Apelacyjny odrzucił jej wniosek, a sama Letby utrzymuje, że jest niewinna. Jej prawnik Mark McDonald zwrócił się do Komisji ds. Przeglądu Spraw Karnych z prośbą o skierowanie sprawy do Sądu Apelacyjnego.

Hindmarsh nie odpowiedział na pytania The Guardian dotyczące zastrzeżeń szpitali, dochodzenia regulatora oraz ujawnienia tych informacji podczas procesu. Eksperci, którzy przedstawili opinie wspierające wniosek Letby, kwestionują jego oceny i twierdzą, że wykorzystane przez oskarżenie badania krwi oparte na testach immunologicznych mogą dawać fałszywe wyniki.

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