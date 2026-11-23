W Wielkiej Brytanii odsetek nastolatków w wieku od 10 do 15 lat, którzy zgłaszali znaczne trudności emocjonalne, wzrósł z około 11% w 2009 roku do ponad 27% w 2024 roku. Wzrost był najbardziej wyraźny wśród dziewcząt: w 2024 roku podwyższone wyniki odnotowano u około 39% dziewcząt wobec 16% chłopców, informuje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w European Journal of Epidemiology.

Dane z 15 fal badania

Naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze, University College London oraz Uniwersytetu Cambridge przeanalizowali dane 16 356 uczestników UK Household Longitudinal Study z lat 2009–2024. Łącznie badacze wykorzystali 46 218 obserwacji; mediana czasu obserwacji jednego uczestnika wyniosła trzy lata.

Stan psychiczny oceniano za pomocą kwestionariusza Strengths and Difficulties Questionnaire. Podwyższone wyniki oznaczają występowanie istotnych objawów, lecz nie stanowią diagnozy klinicznej. Wzrost trudności emocjonalnych przyspieszył po 2014 roku, a następnie ponownie po 2019 roku. Objawy nadpobudliwości utrzymywały się na poziomie około 16% do 2017 roku, jednak pod koniec badania przekroczyły 27%, szczególnie wśród dziewcząt.

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Ryzykowne zachowania malały

Jednocześnie badacze odnotowali spadek kilku rodzajów ryzykownych zachowań. Rzadziej zgłaszano spożywanie alkoholu, palenie, konflikty z rodzicami oraz wychodzenie z domu po godzinie 21:00 bez wiedzy rodziców. Odsetek nastolatków z problemami behawioralnymi spadł z około 14% do 11%; spadek zapewnili przede wszystkim chłopcy, podczas gdy wśród dziewcząt wskaźnik nieznacznie wzrósł.

Niektóre nawyki związane ze zdrowiem uległy pogorszeniu. Odsetek osób korzystających z mediów społecznościowych co najmniej cztery godziny w dni powszednie niemal się podwoił — z 6,2% w latach 2009/10 do 11,7% w latach 2023/24. Cotygodniowe spożywanie fast foodów wzrosło z 18% do 26%, a odsetek osób uprawiających sport lub fitness mniej niż trzy dni w tygodniu — z około 25% do 35%. Używanie e-papierosów kiedykolwiek w życiu wzrosło o 59% między latami 2016/17 a 2023/24.

Autorzy podkreślili, że wszystkie wskaźniki opierały się na samoocenach, a spadek udziału w badaniu mógł wpłynąć na wyniki. Obserwacyjny charakter badania również nie pozwala ustalić przyczyn wykrytych zmian.

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