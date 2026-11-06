W Wielkiej Brytanii indyjskiemu kapitanowi Ajayowi Pantu postawiono zarzuty dotyczące domniemanego naruszenia sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej, państwu-agresorowi. Pozostaje on w areszcie po tym, jak brytyjskie wojsko 14 czerwca przechwyciło w Kanale La Manche tankowiec MT Smyrtos, którym dowodził. Sąd odmówił kapitanowi zwolnienia za kaucją, a w razie uznania go za winnego grozi mu do 10 lat więzienia, informuje Al Jazeera.

Przechwycenie na wodach międzynarodowych

Według brytyjskiego Ministerstwa Obrony operację zajęcia MT Smyrtos zatwierdził ówczesny premier Keir Starmer. W działaniach uczestniczyły śmigłowce Chinook, Merlin Mk4 i Wildcat, samolot patrolowy P-8A Poseidon, fregata oraz okręt obrony przeciwminowej.

W chwili przechwycenia tankowiec znajdował się na wodach międzynarodowych poza jurysdykcją terytorialną Wielkiej Brytanii. Statek przewoził ropę z Rosji i zmierzał do Indii przez Kanał Sueski. Według brytyjskich władz MT Smyrtos jest powiązany z tak zwaną flotą cieni — siecią statków, która, jak twierdzą państwa zachodnie, pomaga Moskwie omijać ograniczenia gospodarcze dotyczące eksportu ropy i gazu.

Tankowiec wcześniej pływał pod banderą Gambii, a w grudniu 2025 roku przeszedł pod banderę Kamerunu. Jednocześnie Lloyd’s List Intelligence informował, że w czerwcu statek został już wykreślony z kameruńskiego rejestru. Właścicielem MT Smyrtos jest chińska firma.

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Kwestie prawa morskiego

Prawnicy i przedstawiciele związków zawodowych marynarzy nazwali sprawę Pantu wyjątkową. Jak podkreślili, inne kraje europejskie również zatrzymywały statki podejrzewane o naruszanie sankcji przeciwko Rosji, jednak członków załóg zazwyczaj zwalniano. We Francji w tym roku kapitana domniemanego statku floty cieni sądzono zaocznie, a sąd w Finlandii oddalił zarzuty wobec kapitana rosyjskiego tankowca z powodu braku jurysdykcji.

Założyciel organizacji Human Rights At Sea David Hammond oświadczył, że decyzja brytyjskiego sądu może określić granice odpowiedzialności kapitanów za przewóz objętych sankcjami ładunków. Wskazał również na ryzyko kryminalizacji marynarzy, którzy mogą nie wiedzieć o nielegalnych ładunkach lub nie mieć uprawnień do podejmowania decyzji dotyczących tras i operacji handlowych statku.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony powołuje się na postanowienia Konwencji ONZ o prawie morza, które pozwalają okrętowi wojennemu sprawdzić banderę statku handlowego w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że nie ma on przynależności państwowej. Jednocześnie prawo państw do stosowania własnych reżimów sankcyjnych wobec statków i załóg na wodach międzynarodowych pozostaje sporną kwestią prawa międzynarodowego.

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