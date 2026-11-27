W Wielkiej Brytanii Departament Pracy i Emerytur poinformował o cyberincydencie, który wpłynął na jego systemy. Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, resort ze względów bezpieczeństwa wyłącza część usług.

Wypłaty będą kontynuowane

Departament zapewnił, że ludzie nadal będą otrzymywać regularne świadczenia socjalne i emerytury w zwykłym trybie. Resort wyraził również nadzieję na przywrócenie działania usług w najbliższym czasie.

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W celu zbadania incydentu departament współpracuje z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Rządowym Centrum Koordynacji Cyberbezpieczeństwa. Instytucja oświadczyła, że dąży do jak najszybszego przywrócenia usług i zminimalizowania zakłóceń.

Cyberataki w Wielkiej Brytanii

Reuters zauważa, że brytyjskie firmy i instytucje w ostatnich latach coraz częściej padają ofiarą cyberataków. Niektóre z nich spowodowały zakłócenia trwające miesiącami. Wśród organizacji, które wcześniej ucierpiały w takich atakach, wymieniono Bibliotekę Brytyjską, służbę badań krwi, londyńskie metro, Marks & Spencer, Co-op i Jaguar Land Rover.

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