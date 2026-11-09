W Wielkiej Brytanii komik i osobowość medialna Russell Brand został skazany na 10 lat i sześć miesięcy więzienia po tym, jak ława przysięgłych uznała go za winnego zgwałcenia jednej kobiety oraz napaści seksualnych na trzy kolejne. Poinformował o tym Deutsche Welle.

Warunki kary

Brand musi odbyć w więzieniu co najmniej dwie trzecie orzeczonej kary. Następnie może zostać zwolniony pod nadzorem, pod warunkiem odpowiedniego zachowania podczas pobytu w więzieniu.

Sędzia Joel Bennatan nazwał Branda drapieżnikiem i stwierdził, że wyrok jest sprawiedliwy oraz proporcjonalny do ogólnej wagi jego przestępstw. Zaznaczył również determinację i odwagę pokrzywdzonych, które zeznawały w sprawie.

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Oskarżenia i zeznania

51-letni Brand zaprzeczał stawianym mu zarzutom. Zostały one postawione na podstawie oświadczeń sześciu pokrzywdzonych, a najstarsze zarzuty dotyczyły wydarzeń z 1999 roku. Ława przysięgłych, składająca się z czterech kobiet i ośmiu mężczyzn, nie uznała za przekonujące stanowiska obrony, według którego wszystkie kontakty seksualne były dobrowolne.

Podczas rozprawy dotyczącej wymiaru kary pokrzywdzone przekazały sądowi oświadczenia o skutkach przestępstw. Jedna z kobiet, która zeznawała zza osłony ochronnej w celu zachowania prywatności, powiedziała, że napaść pozostawiła w niej poczucie wstydu, które nosiła przez 20 lat. Inna pokrzywdzona nazwała Branda pozbawionym skruchy seksualnym drapieżnikiem.

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