W Anglii, Walii i Irlandii Północnej tylko 6,4% osób po udarze otrzymuje zalecany wymiar terapii rehabilitacyjnej — trzy godziny dziennie przez co najmniej pięć dni w tygodniu. Wynika to z dorocznego raportu Sentinel Stroke National Audit Programme, informuje The Guardian.

Wskaźnik spadł

Audyt opiera się na danych ze szpitali w trzech częściach Wielkiej Brytanii. W okresie od stycznia do marca 2026 roku zalecany wymiar terapii otrzymało 6,4% pacjentów, podczas gdy od października do grudnia 2024 roku było to 7,5%.

Średnio w pierwszym kwartale 2026 roku pacjenci otrzymywali 40 minut terapii dziennie — o sześć minut mniej niż pod koniec 2024 roku. Najniższy odnotowany wymiar wyniósł 15,2 minuty, a najwyższy — 57,3 minuty. Tylko 68% pacjentów nadal otrzymywało pomoc rehabilitacyjną po wypisaniu ze szpitala.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja Stroke Association

Zalecenia Narodowego Instytutu Doskonałości w Dziedzinie Zdrowia i Opieki przewidują fizjoterapię, terapię mowy i terapię zajęciową w celu powrotu do zdrowia po uszkodzeniu mózgu spowodowanym udarem. Zalecenia te obowiązują w Anglii i Walii, a także są stosowane w Irlandii Północnej.

Dyrektorka wykonawcza Stroke Association, Juliet Bouverie, oświadczyła, że przedstawione wskaźniki świadczą o braku niezbędnego wsparcia dla wielu osób w pierwszych dniach po udarze oraz w kolejnych miesiącach i latach. Według szacunków organizacji udar kosztuje Wielką Brytanię około 25,7 mld funtów rocznie, z czego 13,7 mld funtów przypada na opiekę społeczną dla osób, które przeżyły udar.

Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowało, że Narodowa Służba Zdrowia pracuje nad zapewnieniem szybkiego wsparcia i długoterminowej rehabilitacji. Resort poinformował również o planie ograniczenia przedwczesnej śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych i udaru o jedną czwartą w ciągu dekady.

Czytaj nas na